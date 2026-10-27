Le gardien de Bienne s'est relancé grâce à un atout caché

Vendredi à Fribourg, Harri Säteri a encaissé cinq buts en douze minutes. Vingt-quatre heures plus tard, Christian Dubé l’a renvoyé dans la cage face à Zoug. Le Finlandais a répondu par un blanchissage (5-0) et raconte ses semaines de doute.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il y a des soirs où un gardien aimerait disparaître. Vendredi à la BCF Arena, pour le retour de Christian Dubé à Fribourg, Harri Säteri a tenu 40 minutes sans broncher (0-0). Puis le ciel lui est tombé dessus. Cinq buts fribourgeois entre la 42e et la 54e, une défaite 6-3, et une question évidente: fallait-il le relancer dès le lendemain?

Le staff biennois n’a pas tergiversé. «Tu te poses forcément la question deux minutes, résume Christian Dubé. Mais au bout de deux minutes, tu te dis une chose simple. Pour moi, Harri, c’est encore notre numéro un. J’ai confiance en lui. Il a une très bonne attitude. Ça a été une période difficile depuis quelques semaines, mais c’est un bon gars, il travaille très fort aux entraînements.» Et l’entraîneur d’ajouter, sans détour: «Viktor (ndlr Östlund, le No 2) a fait un bon job depuis qu’il est là. Mais si on veut avoir du succès, on a besoin que Säteri soit bon.»

Samedi face à Zoug, le pari a payé. Säteri a sorti les arrêts qu’il fallait d’entrée, puis a tenu bon jusqu’au bout, même quand une pénalité évitable en fin de match a mis son blanchissage en danger. «Je n’y pensais pas trop, assure-t-il. C’est le jeu, ça arrive. J’essayais juste d’arrêter le puck suivant.»

«La première fois de sa carrière»

Le Finlandais refuse de noircir la soirée de vendredi. «Je me sentais plutôt bien aussi. On s’est juste effondrés au troisième tiers.» Mais il ne cache pas que les dernières semaines ont pesé. «Ça a été des moments difficiles, la saison dernière et celle-ci, mentalement, confie-t-il. Rester frais, être moi-même... Je me suis senti un peu bloqué dans ma tête et je ne performais sur la glace chaque soir. Ça a affecté mon jeu.»

Son coach confirme confirme: «Je pense que c’est la première fois dans sa carrière qu’il vit une période comme ça. Les gardiens, ça joue sur des petites marges. Tu fais une erreur, tu perds confiance, et voilà, c’est dans ton but. Il y a beaucoup de doutes, tu te poses des questions.»

Le déclic du coach mental

Le remède? Revenir aux bases. Avec Marco Streit l’entraîneur des gardiens, Säteri a revisionné des vidéos de l’époque où tout lui réussissait. Et il a poussé une porte qu’il n’avait jamais ouverte: celle du coach mental qui travaille désormais avec toute l’équipe. «Je n’en avais jamais vraiment eu durant ma carrière. Mais depuis qu’il est là, je lui parle beaucoup et ça aide vraiment. Ça libère l’esprit, il te donne de bons outils. À ce niveau, presque tout le monde a le talent. C’est le mental qui fait la différence.»

L'attitude du staff a fait le reste. «Je sais qu’ils me font confiance. Ils m’ont poussé positivement toute la saison. Si ce n’était pas le cas, ce serait deux fois plus dur. J’essaie de le leur rendre sur la glace.»

Reste à confirmer. Car le mal biennois dépasse son seul gardien. «On jouait 40 bonnes minutes et 20 minutes pourries, et ça nous a coûté des matches, lâche Säteri. Contre Zoug, on a été capable de jouer de la bonne manière durant les 60 minutes. Quand on est intellient, on peut battre n’importe quelle équipe de cette ligue.» Christian Dubé, lui, savoure ce pari gagné: «Il a vraiment répondu présent. Je suis content pour lui, parce qu’il le mérite.»