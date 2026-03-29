Jonas Taibel portera bientôt les couleurs de Fribourg Gottéron. Mais pour l’instant, il fait souffrir les Dragons. Buteur pour la première fois en play-off, l'attaquant fait trembler son futur club.

Grégory Beaud Journaliste Blick

S’il avait dû décider où il marquerait le premier but de sa jeune carrière en play-off, aurait-il choisi Fribourg? Pas sûr. Toujours est-il que Jonas Taibel a bien choisi son moment pour débloquer son compteur en inscrivant le 1-2 décisif dans une BCF Arena qu’il arpentera dès la saison prochaine. «Mais ce n’est pas pour tout de suite, sourit-il. J’aurai le temps d’y penser plus tard.»

Le joueur de Rapperswil ne se cache pourtant pas. Oui, cette série est particulière pour lui. À plus d’un titre d’ailleurs. «De nous être qualifiés pour les play-off, c’est déjà spécial. Jouer contre Gottéron en saison régulière était particulier. Ça l’est encore plus avec l’intensité des play-off.»

Il faut dire que Jonas Taibel ne l’a pas volée, cette réussite. Aligné au centre de la deuxième ligne, il avait déjà manqué une occasion plus tôt dans la soirée. «Enfin le premier but en play-off», sourit-il. Le plus important de sa carrière? On aurait pu s’attendre à ce que la réponse fuse. Qu’un «Ja» assuré sorte de la bouche du sympathique joueur ayant grandi en Autriche. Mais il a besoin d’un petit temps de réflexion. «Oui, quand même. Un des plus importants en tout cas.» Il faut dire qu’à seulement 21 ans, il a encore le temps d’en inscrire d’autres.

«Finir les checks»

Comment explique-t-il le visage différent de son équipe à Fribourg par rapport à celui présenté lors des deux précédentes parties perdues contre cette même équipe? «Nous avions un plan de match précis et nous l’avons suivi, précise-t-il. Nous voulions jouer plus vite que lors des rencontres No 3 et 4. Nous voulions être disciplinés et jouer plus dur qu’eux, particulièrement devant les deux buts.»

Là où se marquent les buts, en somme. Et là où Jonas Taibel a marqué le sien… même s’il n’a pas su tout de suite qu’il en était l’auteur. «Je sens que j’ai dévié le puck, précise-t-il. Mais il y avait tellement de joueurs derrière moi, je ne pouvais pas savoir s’il y en avait eu un autre qui l’avait touché.»

Voici donc Rapperswil à nouveau en position favorable avant le match VI de lundi dans la cité des Knie. «La partie recommencera à 0-0, précise-t-il tel un routinier rompu aux interviews. N’oublions pas que Fribourg est une bonne équipe.» Dans cette série, le fameux momentum a changé à plusieurs fois de camp. Est-ce à dire que Jonas Taibel et ses coéquipiers ont désormais le vent dans le dos? «C’est dur à dire, coupe-t-il. Chaque match a sa propre histoire. Tu ne sais jamais vraiment dans quelle direction cela peut tourner.»

Finir à la maison?

Si l’on pense au manque d’énergie saint-gallois lors des deux dernières sorties et à la prestation d’ensemble très bonne à Fribourg, difficile de ne pas être d’accord avec l’analyse du jeune attaquant. «Il faut essayer simplement d’être là dès la première seconde et jouer le plus dur possible.»

Et sur cet acte V à Fribourg, «Rappi» a mérité de rentrer avec le troisième point en attendant, peut-être, de valider la qualification à domicile devant les fans locaux: «Ils nous donnent toujours énormément d’énergie», apprécie-t-il. Et au vu du combat qui attend les Lakers, ce ne sera pas de trop. Tout comme le but de Jonas Taibel ne l’a pas été ce samedi soir.