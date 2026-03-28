Alors que Fribourg semblait avoir pris les devants dans sa série contre Rapperswil, les Dragons ont laissé échapper l'acte V. Une prestation indigeste de Gottéron, à l'image d'un Lucas Wallmark éteint.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Tout semblait réuni pour que Fribourg Gottéron poursuive sur sa bonne lancée. Dominateurs lors des deux derniers matches, les hommes de Roger Rönnberg avaient le vent dans le dos au moment d'accueillir Rapperswil. Et puis ils ont livré un non-match absolu. Une de ces soirées au terme de laquelle on se dit que les Dragons n'auraient jamais réussi à renverser la situation peu importe le temps que durerait le match. Au cœur de la défense des visiteurs, un homme mérite des éloges et obtient les trois étoiles.

⭐⭐⭐ Fabian Maier (défenseur, Rapperswil)

L'arrière n'est pas là pour défendre les vertus du beau jeu et les arabesques en zone d'attaque. Porter le puck et dribbler un premier attaquant? C'est le maximum qu'il semble avoir envie de faire à la relance. Mais c'est justement parce qu'il est conscient de ses limites qu'il est intéressant. L'arrière de 34 ans a connu la promotion avec les Saint-Gallois en 2018 et est ensuite resté fidèle aux Saint-Gallois.

Celui qui a brièvement porté le maillot d'Ajoie entre 2013 et 2014 a livré un match très sobre à la BCF Arena. À Fribourg, Fabian Maier a été le défenseur suisse le plus utilisé avec plus de 20 minutes de glace. Vous ne vous en êtes presque pas rendu compte? Il en est probablement le premier heureux. Durant plus de trois minutes, il a également participé au cassage en règle du power-play de Fribourg Gottéron.

⭐⭐ Victor Rask (attaquant, Rapperswil)

Quel match de l'attaquant suédois! Un but, bien sûr. Mais surtout une tonne d’engagements gagnés (11 sur 21) et de nombreuses minutes de glace en infériorité numérique (2'22''). Victor Rask a livré une prestation d'une solidité absolue dans la patinoire qu'il a connue lors de son arrivée en Suisse.

Face à Fribourg Gottéron, le No 49 s'est retrouvé au bon endroit pour ouvrir la marque en début de rencontre. C'est justement cette réussite si précieuse qui a semé la première graine dans les esprits fribourgeois. Oui, cette partie allait être âpre. Et elle l'a été tant les cinq saint-gallois présents sur la glace ont en tous temps réussi à gratter des pucks dans les quatre coins de la patinoire. Centre de la première ligne, Victor Rask a été le premier étage de cette fusée.

⭐ Jeremi Gerber (attaquant, Fribourg)

Énergique et impliqué. L'attaquant au No 61 de Fribourg Gottéron a livré une nouvelle performance tout à fait honorable malgré la défaite de son équipe. Aligné durant plus de 11 minutes, Jeremi Gerber a même eu le droit d'évoluer en box play, preuve que Roger Rönnberg apprécie que lui apporte l'ailier dans les deux côtés de la patinoire.

Avec six tirs dont deux cadrés, celui qui est en fin de contrat du côté de la BCF Arena a même proposé quelque chose devant Melvin Nyffeler, là où bon nombre de ses coéquipiers sont restés bien trop timorés pour changer quelque chose à l'issue de cette catastrophe de match.

Le flop: Lucas Wallmark (Fribourg, attaquant)

Oui, le Suédois est le seul joueur à avoir trompé Melvin Nyffeler lors de cette rencontre. Cela n'excuse pas tout le reste de sa soirée. Lucas Wallmark a été en retard sur la majeure partie des pucks. Le No 32 ne fait pas la différence individuellement et sa paire avec Jacob De La Rose ne se trouve toujours pas vraiment. Avant les play-off, on était en droit de se demander si «DLR» était à sa place sur l'aile du premier trio. Après cinq matches, on a la réponse.

Et puis il y a le reste. L'impression visuelle. Après avoir marqué son but, le Suédois a «célébré» comme s'il venait d'apprendre une mauvaise nouvelle. Si l'on pense à l'attitude à avoir au moment où il permet à son équipe de revenir à 1-1 après avoir été malmenée, ce n'est pas celle que l'on imagine de la part d'un leader.