À la surprise générale, Gottéron s'est incliné à domicile face à Rapperswil (2-3). les Saint-Gallois reprennent l'avantage de la glace aux Fribourgeois qui sont menés 2-3 dans ce quart de finale.

Grégory Beaud Journaliste Blick

3:17 Fribourg - Rapperswil: Fribourg perd un match crucial dans sa série

Un bon match amical du mois de septembre à Guin dans lequel les deux équipes ont encore pas mal de boulot avant la reprise. C'est l'impression qu'ont peut-être eue les spectateurs de ce cinquième match entre Fribourg Gottéron et Rapperswil. Absence totale de rythme, approximations à la pelle et incapacité à emballer le match.

Cette partie a longtemps eu tous les ingrédients de ce que l'on peut communément appeler «une bonne grosse purge». Par chance, le scénario et l'enjeu étaient au rendez-vous, ce qui a permis aux 9372 spectateurs de rester jusqu'au bout. En Singine, ils seraient peut-être partis avant la sirène finale (et ils n'auraient pas raté grand-chose).

Très bel hommage à Julien Sprunger

Pourtant, la rencontre avait commencé par un magnifique hommage en l'honneur de Julien Sprunger, le capitaine qui dispute actuellement sa dernière saison. Personne ne se l'avouait avant le premier engagement, mais suivant le scénario, cette rencontre aurait pu être la dernière du No 86 à la BCF Arena. Car même si les Dragons étaient revenus de 0-2 à 2-2 dans ce quart de finale, deux défaites les auraient renvoyés en vacances.

Et c'est sur un mauvais rythme qu'a commencé cette partie, pour les Dragons. Dès la neuvième minute, les Saint-Gallois ont pris les devant par Victor Rask, un ancien de la maison, parfaitement servi par Malte Strömwall (9e, 0-1). Un début qui n'était de loin pas à la hauteur du tifo d'avant-match.

Un Wallmark guère content

Il a fallu attendre une pénalité de Sandro Zangger pour voir les Fribourgeois réagir. Muets en power-play depuis le début de cette série, les hommes de Roger Rönnberg n'ont pas débloqué leur compteur puisque le but de Lucas Wallmark est tombé une pile au moment du retour de Sandro Zangger. Mais peu importe, l'égalisation des Dragons a bien entendu compté (19e, 1-1). Une réussite que le Suédois n'a pas franchement célébrée. Comme si ce début de match lui restait en travers de la gorge.

La seconde période a vu Jeremi Gerber se montrer à son avantage offensivement. Le No 61, huitième roue du char en saison régulière, a même eu le puck du 2-1 sur la palette (29e). Mais sa reprise à bout portant a été parfaitement stoppée par un Melvin Nyffeler en mission rachat après deux matches moyens. Julien Sprunger a ensuite fait «une Sprunger» à la ligne bleue pour effacer son défenseur avant d'alerter à son tour le gardien de Rapperswil, en vain (34e).

Un coup sur Maillet

La fin du tiers n'a pas tourné en faveur des Dragons. Loin s'en faut. À la 38e, Mauro Dufner a mis en danger Reto Berra d'un tir puissant (38e). Mais c'est à quelques secondes de la deuxième pause qu'un potentiel tournant a eu lieu. Au lien d'enfoncer le clou, Fribourg Gottéron a mis un coup au visage de Philippe Maillet. Une séquence qui a valu quatre minutes de pénalités à Samuel Walser.

Alors que le power-play de Fribourg Gottéron bricole, celui des Saint-Gallois est terriblement efficace depuis un certain temps. De quoi se montrer précautionneux pour les joueurs locaux. Cette période de power-play allait-elle être suffisante pour scier les jambes des Dragons? Ou Roger Rönnberg allait-il pouvoir resserrer les boulons durant la pause? Visiblement la deuxième option était la bonne, car cette double période de supériorité numérique n'a pas été productive et Fribourg Gottéron est parvenu à desserrer l'étau.

L'ex et le futur Dragon

Lors de l'ultime période, Jonas Taibel a trouvé le chemin du filet de Reto Berra en déviant un puck de Mika Henauer (45e, 1-2). Après le but de l'ex, Fribourg Gottéron a concédé une réussite d'un futur. Le No 40 de «Rappi» va en effet rejoindre la BCF Arena dès la saison prochaine. Mais l'heure n'est évidemment pas aux sentiments pour le jeune talent formé sur les bords du Lac de Zurich.

La fin de rencontre a vu Fribourg Gottéron se montrer pathétique en zone offensive, notamment durant une période de supériorité numérique à nouveau chaotique. Et dans les derniers instants, Melvin Nyffeler a tenu bon, bien aidé par une pénalité stupide reçue par Jacob De La Rose

Voici donc les hommes de Roger Rönnberg contraints de remporter leurs deux derniers matches face à Rapperswil sous peine de se retrouver en vacances. Sur ce qu'ils ont montré à domicile de samedi face à une équipe pourtant émoussée, il y a de quoi se faire du souci pour eux.