Les fans de Fribourg Gottéron ont organisé une animation magnifique en l'honneur de Julien Sprunger. Avant l'acte V face à Rapperswil, les supporters des Dragons ont incité les joueurs à gagner pour le capitaine emblématique.

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Faites-le pour Julien!» Pas besoin de trop réfléchir au moment d'interpréter la banderole des fans de Fribourg Gottéron. Pour le match No 5 des quarts de finale face à Rapperswil, les supporters des Dragons ont décidé de tout donner pour l'emblématique capitaine de l'équipe. Les Fribourgeois étaient d'ailleurs incités à regagner leur place à 19h30, soit 30 minutes avant le coup d'envoi pour l'occasion.

C'est finalement la totalité de la BCF Arena - hormis le parcage saint-gallois qui a rendu hommage à Julien Sprunger, le capitaine des Dragons qui dispute actuellement les derniers play-off de sa carrière. En décembre dernier, le No 86 a annoncé qu'il disputait sa dernière saison avec Fribourg Gottéron. Théoriquement, ce samedi soir pourrait être son dernier match sur la glace de la BCF Arena qu'il a griffée à tant de reprises.

0:08 Vidéo: Le beau tifo des Fribourgeois pour Julien Sprunger

Tout autour de la patinoire, des images de Julien Spurnger ont été affichés à travers les années. De ses débuts durant les années 2000 à sa fin de carrière en 2026. Chaque supporter a reçu un drapeau pour rendre hommage à l'emblématique attaquant. Un hommage fantastique qui a visiblement ému le principal intéressé au moment d'entrer sur la glace pour ce match importantissime pour la suite de la saison.

Ce tifo a évidemment monopolisé de nombreuses personnes. Ainsi les organisateurs ont précisé avoir passé 1280 heures de travail pour une telle fresque. De plus, 610 litres de peinture ont été nécessaires pour une superficie de 1179 m2. Les litres d'huile de coude n'ont pas été mentionnés. Prix total de l'opération? 17640 francs.

Pour l'heure, l'équipe fribourgeoise en est à 2-2 dans la série face aux Saint-Gallois et cette cinquième rencontre est évidemment capitale pour la suite de ce quart de finale.