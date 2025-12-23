Après sept victoires de rang, Lausanne s'est incliné ce lundi à la Vaudoise aréna, face à Berne (2-3 ap). Un mal pour un bien pour Geoff Ward, l'entraîneur des Lions.

Matthias Davet Journaliste Blick

Avant de recevoir Berne ce lundi, Lausanne avait le vent en poupe. Sur les sept derniers matches, les Lions avaient récolté 20 points, n'en laissant égarer qu'un seul vendredi, sur la glace d'Ajoie. Tout allait donc pour le mieux pour eux et la réception des Ours était une belle occasion de remonter à hauteur de Fribourg Gottéron, à la deuxième place au classement.

Sauf que la machine s'est enrayée. Les hommes de la capitale, avant-derniers au moment du coup d'envoi, ont créé une petite surprise en venant s'imposer en prolongation sur les bords du Léman. Évidemment, malgré cette bévue, il n'y a pas matière à paniquer dans les rangs lausannois. «Il faut prendre ce qu'on a bien réussi à faire ce soir et construire pour demain», appuyait Makai Holdener juste après la partie. Car, ce mardi, les Lions sont déjà de retour au jeu, dans le derby face à Genève.

Quant à la fin de la série de victoires, elle n'inquiète pas outre-mesure Geoff Ward. «C'est probablement même une très bonne chose qu'elle s'arrête, ose l'entraîneur canadien. Cela nous permet de nous recentrer et de repartir de l'avant. Parfois les défaites arrivent à point nommé, et celle-ci en fait peut-être partie.» La réponse, le technicien lausannois l'aura dès 19h45 aux Vernets (en direct sur Blick).

Les paroles et les chiffres divergent

Pour se donner une chance, les Lions auront besoin d'une meilleure force de frappe offensive que lors des deux premiers tiers face à Berne. Après 40 minutes, ils avaient certes tiré 18 fois en direction de la cage d'Adam Reideborn, mais les expected goals ne s'élevaient qu'à 0,5.

Un constat qui n'inquiète toutefois pas Makai Holdener et Geoff Ward. «On a créé beaucoup en attaque et on a eu l'occasion de marquer. Un autre soir, on aurait pu gagner ce match», analysent, en chœur, l'attaquant et son coach. Connaissant le style «Heinz Ehlers», le No 4 est content de la prestation de lui et ses coéquipiers. «Parfois, tu manques un peu de chance mais c'est le hockey, tempère-t-il. Si c'était facile de marquer des goals, tout le monde le ferait.»

«S'accommoder de la fatigue»

De son côté, Geoff Ward parle aussi d'un très bon gardien en face. Surtout, il ne veut pas utiliser l'excuse de la fatigue pour expliquer certaines périodes de creux. «Il faut trouver un moyen de s'en accommoder », souffle-t-il après le troisième match en quatre jours.

Ce mardi, le LHC va jouer son dernier match de 2025, face à une équipe de Genève qui va droit dans le mur. Que faudra-t-il faire pour renouer avec la victoire? «Je m'attends à ce que nous jouions à fond, répond le technicien. Les gars ont moins de 20 minutes de travail et ils doivent être capables de tout donner.» 20 minutes, c'est en théorie. Sami Niku, auteur de 26 minutes de jeu face à Berne, devra peut-être faire quelques heures supplémentaires.