Ajoie s'offre un point mérité face au LHC

En égalisant en fin de match face à Lausanne, le HC Ajoie a décroché un point mérité ce vendredi à domicile. Drake Caggiula a inscrit le but de la victoire en prolongation pour les Vaudois (3-4 ap).

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce vendredi à la Raiffeisen Arena d'Ajoie, c'était l'heure des retours pour certains. Dans les rangs jurassiens, on peut noter celui de Damiano Ciaccio, titularisé pour la première fois depuis le 31 octobre et une défaite 4-5 contre Ambri à la maison. Blessés, les Lausannois Cedric Fiedler et Antti Suomela ont également renfilé les patins, eux qui étaient aussi absents depuis de longues semaines (respectivement 4 et 24 octobre).

D'ailleurs, le portier ajoulot et l'attaquant finlandais ont été les premiers à se mettre en avant. Sur un tir du second nommé dévié par Ahti Oksanen, Ciaccio a dû s'employer une première fois, après à peine 30 secondes de jeu. Dans le premier tiers, les joueurs se sont rendu coup pour coup et si les Jurassiens ont été sauvés par leur poteau sur un lancer d'Erik Brännström (10e), ce sont bien eux qui ont ouvert la marque.

Drake Caggiula a tout pris

Malin, Pierre-Édouard Bellemare a obtenu une pénalité après un accrochage de Damien Riat et, en power-play, Jeremy Wick a été le plus prompt sur un puck qui traînait, pour le glisser entre les jambières de Kevin Pasche (15e).

La joie des Ajoulots a été de courte durée puisqu'à peine trois minutes plus tard, Drake Caggiula se lançait à l'assaut de la cage adverse. Tout a terminé dans le but: le Canadien, Damiano Ciaccio et, surtout, la rondelle. Après une brève discussion, les arbitres ont validé la réussite (18e).

Un but chanceux mais mérité

Ce score de parité était mérité pour les deux équipes après 20 minutes. Lausanne aurait pu commencer la deuxième période avec un jeu de puissance, mais c'était sans compter sur la pénalité vaudoise… six secondes après celle de Gaël Christe. Pas un drame pour le LHC, qui prenait les devants à 4 contre 4, grâce à un beau lancer du poignet de Théo Rochette (22e).

Puis, est arrivé le show de Kevin Pasche, qui a détourné un grand nombre d'actions jurassiennes. Julius Nättinen ou Phil-Michael Devos ont, entre autres, été dégoûtés par le No 33 adverse. Le portier du LHC a néanmoins fini par s'incliner, alors que son équipe évoluait en box play. De manière un peu chanceuse, le tir de Killian Mottet a rebondi sur Kyen Sopa et terminé sa course entre les jambes du dernier rempart lausannois (32e). Ce n'était pas très beau, mais c'était 100% mérité pour les Ajoulots. Dans les rangs lausannois c'était la soupe à la grimace.

L'égalisation de Killian Mottet

La troisième période a recommencé avec deux belles actions pour les Jurassiens, par Devos (41e) et Anttoni Honka (45e). Mais par deux fois, Kevin Pasche a dit non. Des opportunités que les protégés de Greg Ireland auraient pu regretter puisque, quelques instants plus tard et auteur d'une magnifique feinte, Jason Fuchs a pu glisser la rondelle contre le poteau de Ciaccio (51e). Une réussite qui aurait pu être celle de la victoire si, à 6 contre 5, Killian Mottet ne décidait pas de remettre les compteurs à zéro. Ajoie allait au moins décrocher un point et cela était plus que mérité.

En prolongation, Ahti Oksanen a eu une opportunité en or d'offrir la victoire à son équipe après que Kevin Pasche lui a très rapidement donné le puck, mais le Finlandais ratait son 1 contre 1. C'est finalement Drake Caggiula qui a été le héros lausannois, inscrivant le but de la victoire à 54 secondes de la sirène finale.

Les hommes de Geoff Ward s'en sortent finalement bien face à un HCA qui n'a clairement pas démérité ce vendredi dans sa patinoire. Si le LHC va enchaîner dès ce samedi, avec la réception d'Ambri, les Jurassiens auront le droit à un voyage d'équipe dans le Tessin juste avant les Fêtes, eux qui se rendent à Lugano (lundi) et à Ambri (mardi) pour conclure cette année civile.