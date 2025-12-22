Le Grinch bernois a gâché le Noël de la Vaudoise aréna

Dans son style fermé, le CP Berne est parvenu à ramener deux points de la Vaudoise aréna. Le Lausanne HC s'est incliné lors de la prolongation face aux Ours (2-3 ap).

Lausanne - Berne 2-3 ap

Les supporters les plus romantiques s'attendaient sans doute, pour ce dernier match de l'année à la Vaudoise aréna, à un joli petit film de Noël, cosy dans les gradins. Sauf que l'adversaire n'avait pas reçu le mémo et, longtemps, le CP Berne s'est mué en Grinch – ce personnage de fiction qui veut gâcher le réveillon. Le but des Ours: voler les trois points aux sages joueurs du LHC. Et pour ce faire, peu importe la manière.

Cela signifie que le match a été très fermé. Fluide, certes, mais sans action réellement dangereuse. Preuve en est, l'ouverture du score d'Erik Brännström tombée à 53 secondes de la fin du… deuxième tiers, déjà. Le lancer du défenseur suédois a tout d'abord été dévié par son adversaire et compatriote Emil Bemström. Il a ensuite atterri sur le patin de Ramon Untersander qui, bien malheureux, a vu le puck finir au fond de ses filets.

Avant ce premier but? Peu d'opportunités des deux côtés. La plus belle pour les Lions vaudois a été ce tir puissant de Floran Douay, seul dans le slot, mais repoussé par Adam Reideborn (10e). De leur côté, les Bernois ont vu un puck s'écraser sur la barre transversale après une double tentative d'Alain Graf (19e).

Comme s'il y avait une justice dans ce bas monde, le malheureux Ramon Untersander a au moins pu égaliser au début du troisième tiers, d'un tir de la ligne bleue qui a transpercé tout le monde, Kevin Pasche compris (42e). Avec, encore, ce score de parité, les Ours ont à nouveau pu croire en leurs chances. Et ils ont même pris les devants à la 48e minute. Laissé seul, Louis Füllemann a pu armer son tir, dévié par Mats Alge. Le plan «Heinz Ehlers» était parfaitement en marche.

Sauf que le Canadien Drake Caggiula n'a sans doute pas assez entendu parler de l'entraîneur danois et a donc décidé de remettre les deux équipes à égalité, avec un magnifique tir dans la lucarne adverse (52e). Quatre minutes plus tard, la Vaudoise aréna pensait pouvoir célébrer le but de la victoire mais le puck n'a fait que longer la ligne, après le solo de Théo Rochette.

C'est donc vers une prolongation que ce beau monde s'est dirigé et les Bernois pouvaient déjà être heureux du point glané chez le vice-champion de Suisse. Lors de celle-ci, c'est évidemment… Ramon Untersander qui a inscrit le but de la victoire et a permis au Grinch bernois de bel et bien gâcher le Noël de la Vaudoise aréna. Les joueurs du LHC auront l'occasion de se rattraper ce mardi, lors de leur déplacement à Genève.

Lugano - Ajoie 6-1

