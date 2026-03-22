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Jesse Puljujärvi débloque le match à 1'16 du terme
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Genève - Lausanne:Jesse Puljujärvi débloque le match à 1'16 du terme

Lausanne battu à Genève
«On savait qu'on n'allait pas gagner cette série 4-0»

Le Lausanne HC a frôlé une belle victoire à Genève, avant de céder sur le seul but du match (1-0). Les Lions ont manqué l’occasion de faire le break dans une série qui s’annonce serrée. Ils devront réagir lundi à domicile.
Publié: il y a 9 minutes
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Floran Douay (en blanc) et Lausanne ont perdu l'acte I aux Vernets.
Photo: Laurent Daspres/freshfocus
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Matthias DavetJournaliste Blick

Au moment d'embarquer dans le car, direction Lausanne, les joueurs du LHC risquent d'emporter, en plus de leur équipement, quelques regrets. Non, ils ne méritaient pas particulièrement de remporter cet acte I de leur quart de finale face à Genève. Les statistiques le démontrent bien (29 tirs à 17).

Par contre, les Lions sont passés tout près de réaliser une excellente opération. À 77 secondes de la fin du troisième tiers, le score était toujours de 0-0. En prolongation, tout était alors possible. Un contre, un tir dévié ou un coup de génie auraient pu permettre à la troupe de Geoff Ward de mettre un premier coup sur la tête aux Grenat. Malheureusement pour les Vaudois, c'est l'inverse qui s'est produit puisque, à 1'16 de la sirène finale, Jesse Puljujärvi a inscrit le seul but de ce première bataille d'un lancer de la ligne bleue.

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Frustrant, donc. «Oui et non, tempère (évidemment) l'attaquant Floran Douay. C'est juste un match de perdu. On savait qu'on n'allait pas gagner cette série 4-0.» Une bonne manière de relativiser après une belle occasion manquée de venir s'imposer aux Vernets – ce que les Lausannois devront faire s'ils souhaitent atteindre les demi-finales.

Damien Riat a trouvé la barre

Toujours est-il que, en toute logique, l'attaquant français à licence suisse ne veut pas parler de «coup sur la tête» reçu par son équipe après ce 1-0 concédé au bout du Léman. «Ça se joue sur des détails et ça aurait pu tourner en notre faveur ce soir», ajoute encore Floran Douay. Dans un coin de la tête, le No 72 a peut-être ce tir de Damien Riat, quelques secondes avant l'ouverture du score, qui est venu s'écraser sur la barre transversale de Stéphane Charlin.

Dans un match tout aussi intense, Lausanne a subi plus de charges qu'il n'en a donné. «On savait qu'ils allaient sortir forts mais, après un premier tiers compliqué, on a bien joué», analyse Floran Douay. Lausanne a effectivement eu un temps fort entre la 28e et la 35e minute, mais n'a pas su en profiter.

L'occasion était belle, mais il faut déjà passer à autre chose. Lundi, les deux équipes vont se retrouver à la Vaudoise aréna. «Il faut oublier ce match, prévient l'attaquant tricolore. On doit être meilleur chez nous et on va jouer notre jeu.»

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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