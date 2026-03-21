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Jesse Puljujärvi débloque le match à 1'16 du terme
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Genève - Lausanne:Jesse Puljujärvi débloque le match à 1'16 du terme

Premier point dans la série
Genève crucifie Lausanne en toute fin de match

Genève a remporté l'acte I de son quart de finale face à Lausanne. Dominateur, les Aigles ont inscrit le but de la victoire à 76 secondes de la sirène finale (1-0).
Publié: il y a 50 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
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L'acte I du quart entre Lausanne et Genève a mis longtemps à se dessiner.
Photo: keystone-sda.ch
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Matthias DavetJournaliste Blick

Intense et incertain. Il n'y a sans doute pas de meilleure manière de décrire ce premier acte du derby lémanique en quart de finale. Aux Vernets, il n'y a pas eu de round d'observation entre Genève et Lausanne. D'emblée, les Aigles avaient un message à faire passer et au bout de 90 secondes, Noah Rod avait déjà chargé à une reprise un adversaire. Jesse Puljujärvi faisait deux fois mieux et les esprits s'échauffaient déjà.

Le LHC – qui avait décidé d'aligner cinq attaquants étrangers et un seul défenseur – n'était pas venu au bout du Léman pour faire le jeu. Solides défensivement, les Lions ont tout de même eu chaud en début de match, lorsque Vincent Praplan redirigeait un centre de Josh Jooris (4e). Mais le puck est venu s'écraser sur le poteau de Kevin Pasche, préféré à Connor Hughes pour cet acte I.

Domination des Aigles

Les esprits se sont échauffés tout au long du premier tiers. Il semblait presque plus important aux acteurs de terminer leurs charges que de proposer du beau jeu. Les play-off étaient bel et bien lancés.

Il y a quand même eu quelques actions à se mettre sous la dent dans les 20 premières minutes, majoritairement en faveur des Grenat. En power-play, Jesse Puljujärvi réalisait un joli tir mais l'arrêt de la jambière de Kevin Pasche l'était davantage (10e). Genève dominait dans le tiers initial, sans parvenir à trouver la faille (11 tirs à 3).

Lausanne se réveille

La période intermédiaire a été davantage équilibrée. Le GSHC l'a mieux débutée, avec notamment un Tim Berni en excellente position face au portier lausannois (23e). Avantage, à nouveau, à Kevin Pasche.

Gentiment mais sûrement, Lausanne a commencé à prendre le dessus sur son adversaire. Cela a commencé par un tir d'Erik Brännström repoussé par la jambière de Stéphane Charlin (28e). Puis, le dernier rempart des Aigles a enchaîné les arrêts, face à Yannick Zehnder (31e), Floran Douay (32e) et, surtout, Théo Rochette (33e). En excellente position, le No 90 du LHC a permis à son adversaire de réaliser un bel arrêt, de la mitaine, pour les photographes.

Jesse Puljujärvi pour la victoire

C'est toujours avec ce score nul et vierge que les joueurs sont revenus sur la glace en vue de la troisième période. Genève à de nouveau dominé et, finalement, a été récompensé. Il a fallu attendre un long, long moment mais à 76 secondes de la sirène finale, Jesse Puljujärvi a lancé de la ligne bleue et a enfin réussi à transpercer Kevin Pasche. «Enfin!», se sont exclamés les Vernets et le banc genevois.

Au bout du suspense, le GSHC remporte donc un premier point dans ce quart de finale face au LHC. Le deuxième acte aura lieu dès lundi, en direct sur Blick. Et il promet!

Zurich - Lugano 3-0

Zurich remporte le premier acte sans trembler
4:42
Zurich - Lugano:Zurich remporte le premier acte sans trembler

Dans le dernier quart de finale, Zurich a pris le meilleur sur Lugano 3-0. De retour dans l'alignement après sa blessure à l'épaule contractée contre le Canada aux JO, Denis Malgin fut l'homme du match avec un doublé. L'autre réussite est venue de la canne de Derek Grant. Le double champion en titre qui commence par un succès et un blanchissage, voilà les autres prétendants au titre prévenus. (ATS)

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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Genève Servette HC
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Lausanne HC
Lausanne HC
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