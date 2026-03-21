Genève crucifie Lausanne en toute fin de match

Genève a remporté l'acte I de son quart de finale face à Lausanne. Dominateur, les Aigles ont inscrit le but de la victoire à 76 secondes de la sirène finale (1-0).

Matthias Davet Journaliste Blick

Intense et incertain. Il n'y a sans doute pas de meilleure manière de décrire ce premier acte du derby lémanique en quart de finale. Aux Vernets, il n'y a pas eu de round d'observation entre Genève et Lausanne. D'emblée, les Aigles avaient un message à faire passer et au bout de 90 secondes, Noah Rod avait déjà chargé à une reprise un adversaire. Jesse Puljujärvi faisait deux fois mieux et les esprits s'échauffaient déjà.

Le LHC – qui avait décidé d'aligner cinq attaquants étrangers et un seul défenseur – n'était pas venu au bout du Léman pour faire le jeu. Solides défensivement, les Lions ont tout de même eu chaud en début de match, lorsque Vincent Praplan redirigeait un centre de Josh Jooris (4e). Mais le puck est venu s'écraser sur le poteau de Kevin Pasche, préféré à Connor Hughes pour cet acte I.

Domination des Aigles

Les esprits se sont échauffés tout au long du premier tiers. Il semblait presque plus important aux acteurs de terminer leurs charges que de proposer du beau jeu. Les play-off étaient bel et bien lancés.

Il y a quand même eu quelques actions à se mettre sous la dent dans les 20 premières minutes, majoritairement en faveur des Grenat. En power-play, Jesse Puljujärvi réalisait un joli tir mais l'arrêt de la jambière de Kevin Pasche l'était davantage (10e). Genève dominait dans le tiers initial, sans parvenir à trouver la faille (11 tirs à 3).

Lausanne se réveille

La période intermédiaire a été davantage équilibrée. Le GSHC l'a mieux débutée, avec notamment un Tim Berni en excellente position face au portier lausannois (23e). Avantage, à nouveau, à Kevin Pasche.

Gentiment mais sûrement, Lausanne a commencé à prendre le dessus sur son adversaire. Cela a commencé par un tir d'Erik Brännström repoussé par la jambière de Stéphane Charlin (28e). Puis, le dernier rempart des Aigles a enchaîné les arrêts, face à Yannick Zehnder (31e), Floran Douay (32e) et, surtout, Théo Rochette (33e). En excellente position, le No 90 du LHC a permis à son adversaire de réaliser un bel arrêt, de la mitaine, pour les photographes.

Jesse Puljujärvi pour la victoire

C'est toujours avec ce score nul et vierge que les joueurs sont revenus sur la glace en vue de la troisième période. Genève à de nouveau dominé et, finalement, a été récompensé. Il a fallu attendre un long, long moment mais à 76 secondes de la sirène finale, Jesse Puljujärvi a lancé de la ligne bleue et a enfin réussi à transpercer Kevin Pasche. «Enfin!», se sont exclamés les Vernets et le banc genevois.

Au bout du suspense, le GSHC remporte donc un premier point dans ce quart de finale face au LHC. Le deuxième acte aura lieu dès lundi, en direct sur Blick. Et il promet!

Zurich - Lugano 3-0

4:42 Zurich - Lugano: Zurich remporte le premier acte sans trembler

Dans le dernier quart de finale, Zurich a pris le meilleur sur Lugano 3-0. De retour dans l'alignement après sa blessure à l'épaule contractée contre le Canada aux JO, Denis Malgin fut l'homme du match avec un doublé. L'autre réussite est venue de la canne de Derek Grant. Le double champion en titre qui commence par un succès et un blanchissage, voilà les autres prétendants au titre prévenus. (ATS)