Kevin Pasche, héros du match… en vain

Le premier acte de ce derby entre Genève et Lausanne a accouché d'un score de football (1-0). Brillant, Kevin Pasche a tout de même dû s'incliner à 76 secondes de la sirène finale. Voici nos trois étoiles de la partie.

Matthias Davet Journaliste Blick

Longtemps, les Genevois ont cru que Kevin Pasche était imbattable. Le portier du LHC a réussi arrêt sur arrêt lors du premier acte du quart de finale, ce samedi aux Vernets.

Finalement, c'est par un tir de la ligne bleue, dévié devant le gardien vaudois, que Jesse Puljujärvi est parvenu à transpercer le mur. Frustrant pour les Lausannois, surtout à 76 secondes de la sirène finale. Ce qui n'empêche toutefois pas Kevin Pasche d'obtenir le titre d'homme du match pour Blick (ce qui lui fait sans doute une belle jambe).

⭐⭐⭐ Kevin Pasche (gardien, Lausanne)

S'il y a du suspense dans ce premier match des quarts de finale, les spectateurs le doivent en grande partie à Kevin Pasche. Peu touché par la pression de ce derby, le jeune portier du LHC a enchaîné les arrêts de grande classe face aux attaquants adverses.

Bien aidé par son poteau en tout début de match (4e), le dernier rempart est monté en puissance au fil de la partie et commençait à dégoûter les joueurs grenat. Le plus bel arrêt est sans doute intervenu à la 10e minute, de la jambière. Sauf que, malheureusement pour les Lions, le gardien a dû s'avouer vaincu sur le 29e et dernier tir de la soirée, à 76 secondes de la sirène finale.

⭐⭐ Jesse Puljujärvi (attaquant, Genève)

Oui, quand on marque le seul but de la rencontre, il y a de fortes chances de se retrouver dans les trois meilleurs joueurs de la partie. Mais l'attaquant finlandais aurait tout de même trouvé sa place dans cette rubrique, sans donner la victoire au GSHC.

L'intensité qu'il a mise durant tout le match l'a fait se distinguer de tous les autres joueurs. Lors des 30 premières secondes du match, le Finlandais avait déjà mis deux grosses charges, pour le plus grand plaisir des Vernets. Si la première ligne des Aigles ne s'est pas particulièrement mise en avant ce samedi, Jesse Puljujärvi est sorti du lot.

⭐ Stéphane Charlin (gardien, Genève)

17 arrêts, un premier blanchissage en play-off en carrière. Autant dire que les débuts du gardien genevois dans cette série ont été propres. S'il n'a pas eu non plus à réaliser des miracles, on peut noter son arrêt face à Théo Rochette à la 33e minute, qui a fait le bonheur des spectateurs et des photographes.

Avec seulement six lancers à détourner lors de la première et la troisième période, le portier du GSHC a surtout été solide lorsque Lausanne a poussé, entre la 28e et la 35e minute de la rencontre. Mais Stéphane Charlin a fait le job et permet donc à son équipe de se rendre à la Vaudoise aréna lundi avec un point dans sa besace.