Le second match de la série entre Genève et Lausanne a tourné en faveur des Lions. Ancien joueur des deux clubs, Benjamin Antonietti nous livre son analyse de cette partie de quarts de finale.

Benjamin Antonietti

«C’était un vrai bon match de play-off, avec tout ce que ça implique en termes d’intensité et d’émotions. Porté par son public, Lausanne a été plus actif dans le jeu, plus à l’aise aussi avec le puck. On a senti une équipe plus libérée, capable de mettre du rythme et de s’installer davantage en zone offensive que lors du premier match.

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Genève a tenté d’imposer le même défi physique que lors de l’acte I, mais cette fois Lausanne a mieux répondu. Les Lions ont accepté ce combat, sans le subir, et ils ont aussi su faire le dos rond dans les moments plus compliqués. Il y a eu des passages où Genève poussait, mais Lausanne n’a pas paniqué, il. est resté compact et discipliné.

Les situations spéciales ont été déterminantes. Le 5 contre 3 tué par Lausanne a clairement donné un énorme boost au groupe et à la patinoire, ça a créé un vrai momentum. Derrière, ils ont su en profiter. Mais globalement, il y a eu beaucoup de pénalités, trop même, et souvent évitables. En play-off, on sait que ces situations peuvent te faire gagner ou perdre un match. Il faudra faire attention à ça pour la suite, parce que ça peut se payer cash. Faire des fautes utiles, ça fait partie du jeu, mais prendre des pénalités de frustration, en zone offensive, ça n’amène rien.

Lausanne a été efficace dans les moments clés. Chaque fois que Genève semblait pouvoir revenir, le LHC a su répondre immédiatement en marquant. C’est typiquement ce qui fait la différence en play-off. En plus de ça, les Lausannois ont bien capitalisé sur les erreurs individuelles de Genève, en étant opportunistes au bon moment.

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Il y a aussi eu deux charges qui vont forcément faire parler, celle d'Aurélien Marti et celle de Noah Rod. Il n'y a pas de blessé et pas de suspension. Et c'est tant mieux. Si tu ne donnes pas 5 minutes de pénalité plus méconduite de match au Lausannois, pourquoi tu le donnes au Genevois? C’est peut-être ce qui me dérange un peu. Mais d'expérience, je sais aussi qu'il est toujous compliqué de comparer deux actions.

Maintenant, je suis aussi conscient que c’était aussi un match compliqué à arbitrer, avec pas mal de gestes qui se sont produits en dehors des actions de jeu. Des cannes qui volaient, des gestes de frustration. Bref, un match de play-off durant lequel les arbitres ont dû gérer beaucoup de situations compliquées.

Mais au final, ce que l'on retient surtout, c'est que Lausanne a su répondre présent, dans l’intensité comme dans les moments clés.»