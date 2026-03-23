Le Lausanne HC est revenu à 1-1 dans la série des quarts de finale face à Genève-Servette. A domicile, les Lions ont fait la différence en supériorité numérique lors du deuxième tiers.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

Avant le premier engagement de ce second acte de la série entre le LHC et le GSHC, une question était évidente: les Aigles allaient-ils être capables de mettre la même intensité physique que lors du premier match à domicile? Si la réponse était positive, alors le Lausanne HC allait au-devant d'une soirée (et d'une série) particulièrement pénible.

Mais la réponse a finalement été négative. Et c'est une rencontre totalement différente à laquelle les spectateurs de la Vaudoise aréna ont assisté. Un match qui s'est joué sur la capacité (ou non) à exploiter les supériorités numériques. Lors de la première période, les Vaudois ont tout d'abord dû tuer une période de près de deux minutes à 3 contre 5. Comme tout au long de la soirée, le power-play des Aigles allait être grippé et n'est pas parvenu à tromper Kevin Pasche, titulaire à nouveau devant la cage du LHC.

La solution par Théo Rochette

Après avoir glavaudé, eux aussi, une supériorité numérique, les Lausannois ont trouvé la faille par Théo Rochette. Un dédoublement avec Jason Fuchs a permis au No 90 de se présenter en bonne position sur la droite de Stéphane Charlin. Son tir à mi-hauteur a fait mouche. En fin de tiers-temps, le LHC a dû à nouveau faire face à une longue période d'infériorité numérique (5 minutes) à la suite d'une charge d'Aurélien Marti sur Roger Karrer. Là encore, les hommes de Ville Peltonen n'en ont pas profité.

Peu après le retour du défenseur, Vili Saarijärvi a mal négocié une passe en direction de Roger Karrer. Antti Suomela et Dominik Kahun ont pu en profiter pour partir en contre et inscrire le 2-0 de manière, finalement, très logique (25e). Alors que le LHC semblait dérouler devant un public particulièrement bruyant, Floran Douay a bien failli coûter cher à son équipe. Sur une pénalité stupide consécutive à une faute sur Stéphane Charlin, l'international français a dû passer deux minutes en prison. Une occasion saisie par Josh Jooris en deux temps (28e, 2-1).

Mais les hommes de Geoff Ward ont fait en sorte de ne pas douter plus que tant. En toute fin de période, ils ont encore su exploiter un power-play. Cette fois-ci, par contre, la faute sur Austin Czarnik était pour le moins légère. Toujours est-il que les Vaudois ont trouvé la faille sur une jolie déviation signée Drake Caggiula devant Stéphane Charlin (39e, 3-1). Dans une rencontre fermée, ce double avantage allait s'avérer décisif.

Fin de match plate

Les hommes de Ville Peltonen allaient-ils réagir lors de l'ultime période? Pas vraiment. Durant une dizaine de minutes, Kevin Pasche, très fiable devant son filet, n'a eu qu'un minimum d'actions dangereuses autour de sa cage. Une illumination de Théo Rochette a permis à Damien Riat de se retrouver en position idéale pour mettre fin au semblant de suspense qui restait dans cette rencontre (50e, 4-1). Bien décalé, le capitaine des Lions a parfaitement trompé Stéphane Charlin au premier poteau. Après une pénalité de match contre Noah Rod pour une charge sur Damien Riat, Dominik Kahun a scellé le score dans la cage vide (57e, 5-1).

Ce succès permet donc au LHC de revenir à 1-1 dans ce quart de finale face à Genève-Servette. Plus important encore (ou presque), cette rencontre a prouvé que les hommes de Geoff Ward pouvaient, à domicile en tout cas, emmener les rencontres sur un autre plan. D'un match ultra-physique aux Vernets samedi, la partie est devenue plus rapide avec un jeu de transition plus important. Et c'est précisément dans ce schéma que doit s'entêter le LHC s'il compte faire durer - voire gagner - cette série.

Lugano - Zurich 4-5

Les highlights seront disponibles dès que possible

Zurich a pris une belle option dans sa série contre Lugano. Au Tessin, les Lions se sont imposés 5-4 et mènent 2-0. Et pourtant ce sont les Luganais qui ont ouvert le score à la 6e par Emanuelsson. Seulement le double champion en titre n'a pas paniqué et a pu compter sur un Jesper Fröden concerné. Le Suédois a inscrit un doublé avant que Kukan n'ajoute une troisième réussite juste avant la première pause.

A la réduction du score de Morini (31e), Zurich a répondu par deux fois grâce à Baechler et Andrighetto. Jesper Peltonen (42e) et Fazzini (58e) ont marqué pour que Lugano puisse y croire encore, mais ce même Fazzini a certainement coûté la fin de match à son équipe en se rendant coupable d'un coup de crosse pour donner un dernier power-play aux Zurichois.