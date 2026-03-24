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Après les pénalités de lundi
Pas de sanction contre Noah Rod et Aurélien Marti

La rencontre de lundi entre Lausanne et Genève a provoqué les premières étincelles. Pénalisés de 5 minutes, Aurélien Marti et Noah Rod n'ont toutefois pas été suspendus par le juge unique.
Publié: il y a 44 minutes
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Noah Rod a été renvoyé aux vestiaires.
Photo: Getty Images
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Lundi soir, l'acte II de la série entre Genève-Servette et le Lausanne HC a vu les premières pénalités majeures être distribuées. Lors du succès vaudois 5-1 à domicile, c'est tout d'abord Aurélien Marti qui a écopé d'une pénalité majeure pour une mise en échec sur Roger Karrer. Le défenseur servettien, en déséquilibre, a été chargé au haut du corps.

Est-ce que le point d'impact était à la tête ou à l'épaule? Sur la glace et après être allé voir les images vidéo, les arbitres ont décidé de sanctionner l'arrière du Lausanne HC d'une pénalité de cinq minutes pour obstruction. Il n'a toutefois pas été renvoyé aux vestiaires. Le juge unique, qui a reçu un rapport des arbitres à la suite de cette sanction, a décidé de ne pas donner suite. Aurélien Marti sera donc sur la glace mercredi soir pour l'acte III.

Noah Rod sera également là

Plus tard dans la rencontre, une autre scène a vu les arbitres intervenir. Noah Rod a chargé Damien Riat dans le dos. L'attaquant des Lions a terminé sa course contre la bande. Contrairement à Aurélien Marti, le capitaine des Aigles a été renvoyé aux vestiaires pour son geste à cinq minutes de la fin de cette rencontre qui était déjà pliée.

Comme pour le défenseur du LHC, Noah Rod a vu son dossier passer entre les mains du juge unique de la National League. Là aussi, l'homme de loi a décidé qu'il n'y avait pas matière à intervenir davantage. Le No 96 des Vernets pourra donc lui aussi tenir sa place mercredi soir pour le troisième match de cette série à 100% lémanique qui monte doucement mais sûrement en intensité.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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