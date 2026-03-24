La rencontre de lundi entre Lausanne et Genève a provoqué les premières étincelles. Pénalisés de 5 minutes, Aurélien Marti et Noah Rod n'ont toutefois pas été suspendus par le juge unique.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lundi soir, l'acte II de la série entre Genève-Servette et le Lausanne HC a vu les premières pénalités majeures être distribuées. Lors du succès vaudois 5-1 à domicile, c'est tout d'abord Aurélien Marti qui a écopé d'une pénalité majeure pour une mise en échec sur Roger Karrer. Le défenseur servettien, en déséquilibre, a été chargé au haut du corps.

Est-ce que le point d'impact était à la tête ou à l'épaule? Sur la glace et après être allé voir les images vidéo, les arbitres ont décidé de sanctionner l'arrière du Lausanne HC d'une pénalité de cinq minutes pour obstruction. Il n'a toutefois pas été renvoyé aux vestiaires. Le juge unique, qui a reçu un rapport des arbitres à la suite de cette sanction, a décidé de ne pas donner suite. Aurélien Marti sera donc sur la glace mercredi soir pour l'acte III.

Noah Rod sera également là

Plus tard dans la rencontre, une autre scène a vu les arbitres intervenir. Noah Rod a chargé Damien Riat dans le dos. L'attaquant des Lions a terminé sa course contre la bande. Contrairement à Aurélien Marti, le capitaine des Aigles a été renvoyé aux vestiaires pour son geste à cinq minutes de la fin de cette rencontre qui était déjà pliée.

Comme pour le défenseur du LHC, Noah Rod a vu son dossier passer entre les mains du juge unique de la National League. Là aussi, l'homme de loi a décidé qu'il n'y avait pas matière à intervenir davantage. Le No 96 des Vernets pourra donc lui aussi tenir sa place mercredi soir pour le troisième match de cette série à 100% lémanique qui monte doucement mais sûrement en intensité.