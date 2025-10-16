Le CEO d'Ambri, Andreas Fischer, ne s'était pas encore exprimé autour des multiples polémiques qui ont touché son club. À la télévision tessinoise, il a avoué avoir été également présent à la réunion secrète avec Christian Dubé.

1/8 Lors de la mémorable conférence de presse de la semaine dernière, le CEO Andreas Fischer est assis à l'extrême gauche de la table, à côté de l'ex-chef du sport Duca et de l'encore président Lombardi - et ne dit pas un mot. Photo: Michela Locatelli/freshfocus

Nicole Vandenbrouck

On se souviendra longtemps du coup de théâtre de la semaine dernière à Ambri: l’entraîneur Luca Cereda (44 ans) et le directeur sportif Paolo Duca (44 ans) ont dit «ciao» après que le président du club, Filippo Lombardi (69 ans), a rencontré dans leur dos l’entraîneur – sans contrat – Christian Dubé (48 ans, ex Fribourg).

À ce moment-là, il était permis de croire que le président ne s’était pas déplacé seul pour discuter «techniquement» avec Christian Dubé d'un éventuel poste chez les Léventins. Une semaine plus tard, cette hypothèse est confirmée. Andreas Fischer (58 ans) a pris la parole pour la première fois, parole qu'il n'avait pas prise durant la fameuse conférence de presse. Dans l’émission Fuorigioco de la chaîne régionale Tele Ticino, Andreas Fischer, interrogé, admet: «Il n’y a rien à dire à ce sujet, si ce n’est: oui, j’étais là, j’étais présent. J’ai assumé mon rôle de CEO. L’affaire est réglée, du moins de mon côté. Les cartes sont sur la table. C’est fait, et les personnes concernées se sont excusées.»

Pour lui, le club a désormais besoin de calme

Le CEO, qui travaille depuis plus d’un an pour Ambri et qui était auparavant directeur des arbitres chez Swiss Ice Hockey, insiste sur le besoin de stabilité: «Je suis responsable des affaires opérationnelles. Le club doit maintenant pouvoir se concentrer sur l’essentiel.» Cela inclut pour l’instant la recherche d’un nouvel entraîneur; jusqu’à nouvel ordre, les assistants actuels Eric Landry (50 ans) et René Matte (53 ans) dirigent l’équipe. Il faut également trouver un nouveau directeur sportif, rôle assuré provisoirement par le manager d’équipe Alessandro Benin.

Les réactions des fans ont été nombreuses, notamment des messages de soutien envers Paolo Duca et Luca Cereda. Photo: keystone-sda.ch

Andreas Fischer exprime clairement sa confiance en Eric Landry et René Matte: «Ils ont été les assistants de Luca Cereda et connaissent les forces et les faiblesses de l’équipe. C’est pourquoi nous ne nous précipitons pas dans la recherche d’un entraîneur.» Il faut d’abord définir un profil, une stratégie et une vision. Il n’y a pas de délai pour cela, «ni de raison de changer quoi que ce soit maintenant». Depuis le séisme qui a secoué le club, les Biancoblu ont remporté leurs deux derniers matches: 3-2 contre Ajoie, et 2-1 contre les ZSC Lions. «Christian Dubé est sur la liste, mais les deux coaches actuels pourraient aussi être une pièce du puzzle.»

Andreas Fischer ne veut pas de double casquette

Fischer précise qu’il faut d’abord déterminer quelle recherche est prioritaire: celle de l’entraîneur ou celle du directeur sportif. «La logique voudrait que ce soit le directeur sportif, mais là aussi, nous n’allons pas nous précipiter.» Il admet ne pas être personnellement favorable au double mandat, comme Christian Dubé l’avait exercé auparavant à Fribourg: «Un entraîneur ne peut pas être son propre chef.»

Dans l’interview, Andreas Fischer est également interrogé sur la situation difficile qui règne actuellement au sein du club: «Bien sûr que ce n’est pas facile. Bien sûr qu’il y a de l’agitation dans le club.» Mais cette tension n’est pas seulement liée aux départs et à la crise sportive. Il confirme qu’Ambri est également «sous pression financière». Une montagne de dettes pèse sur le club. Les récents événements ont également fait réagir la National League: son CEO, Denis Vaucher, rendra visite à Ambri vendredi. «Je peux comprendre qu’il y ait une incertitude au sein de la ligue, déclare-t-il. Mais sa visite ne m’inquiète pas.»