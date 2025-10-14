Deux jours après s'être livré à un spectacle devant les caméras, les dirigeants d'Ambri-Piotta ont décidé... de ne rien décider. Alessandro Benin prend le poste de directeur sportif à titre intérimaire.

1/2 Le président Filippo Lombardi n'en a pas fini de se prendre la tête. Photo: © Ti-Press / Ti-Press

Mercredi matin, le président Filippo Lombardi a parlé devant les médias. L'homme fort d'Ambri-Piotta était accompagné du directeur sportif Paolo Duca et du coach Luca Cereda. Le premier nommé a rencontré Christian Dubé en cachette, ce qui a vexé les deux autres. Une tempête monumentale au Tessin qui a débouché sur le départ des deux membres du département sportif. L'homme politique, lui, a remis son mandat.

Depuis? Le silence du côté de la Gottardo Sud Arena. Jeudi, le Conseil d'administration s'est rencontré durant de nombreuses heures pour parler de l'avenir.

Christian Dubé snobé?

Au milieu de cette «Commedia dell'Ambri», l'avenir a été réglé... à moitié seulement. Alors que tout le monde s'attendait à ce que Christian Dubé reprenne les rênes du club, les dirigeants ont décidé... de ne pas décider grand-chose. Pour l'heure, c'est Alessandro Benin qui va jouer le rôle de pompier de secours et de directeur sportif intérimaire.

L'homme de 48 ans est le team manager de la formation léventine depuis une décennie. Il a également servi de coach vidéo pour le HCAP après avoir déjà occupé cette fonction pour Lugano. Depuis 2015, il est également scout européen pour une franchise de WHL, une ligue junior canadienne.

Et maintenant? Pour l’heure, le duo formé par Eric Landry et René Matte, qui a dirigé ses premiers matchs ce week-end à la tête de la formation léventine – avec à la clé une victoire 2-1 face à Zurich –, continuera d’assurer l’intérim. Dans un communiqué, le conseil d’administration a annoncé qu’il faisait confiance au duo pour poursuivre le travail entamé. Les deux hommes étaient jusque-là les adjoints de Luca Cereda, avant le départ de ce dernier.