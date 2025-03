Julien Sprunger et Fribourg Gottéron se sont qualifiés pour les demi-finales. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

La photo des archives de «La Liberté» fait date. Hilares, Andrei Bykov et Julien Sprunger sont en habits civils sur la glace de Saint-Léonard. C'était en 2008 et Fribourg Gottéron venait de battre le CP Berne. Les deux compères étaient absents pour cette rencontre. Un blessé et l'autre suspendu. Les deux arboraient des couvre-chefs voyants. Une chapka pour Andrei Bykov et un bonnet péruvien pour Julien Sprunger. Ce mercredi, il n'était pas suspendu, mais bel et bien sur la glace pour terrasser les Ours.

Un match 7 à Berne, ce n’est jamais simple. Comment avez-vous réussi à les faire déjouer?

Ils sont venus forts, mais on a bien maîtrisé. On a réussi à les tenir loin de notre but, à leur laisser peu d’occasions. Surtout, on a fait beaucoup moins d’erreurs que lors des deux dernières rencontres. Dans le deuxième tiers, on a su faire basculer le match. Ce premier but, puis le deuxième, le troisième… C’était le tournant. Un match très solide, complet.

Le momentum semblait avoir tourné après les deux victoires du SCB. Comment avez-vous inversé la tendance?

Il fallait digérer la défaite en prolongation à la maison. Lars a eu les bons mots, encore une fois. À 3-3 dans la série, tout est ouvert. On est revenu à la base, à l’essentiel. On savait à quoi s’attendre. Défensivement, on a été très solides, avec des retours incroyables. Et on a marqué quand il fallait. Ce qu’on a vécu cette saison nous aide dans ces moments-là.

La prochaine étape, c’est Lausanne en demi-finale.

Cette équipe a fait une saison incroyable. Même s’ils sont allés en sept matches contre Langnau, c’est une équipe redoutable. Très compacte. Après 52 matches, pour moi, c’était le favori du championnat. On va d’abord savourer cette victoire, mais dès demain, on se concentre sur le derby. On n’est pas favoris, et ça nous va très bien. Mais en play-off, on l’a vu contre Berne: on peut battre n’importe qui. Il faudra compter sur nous.

En 2008, tu n'étais pas sur la glace. En 2025, tu y es pour éliminer Berne. C’est une sorte de revanche personnelle?

Je n’y avais même pas pensé. J’ai plutôt repensé à cette finale perdue ici. Un match 7 à Berne, devant 17'000 spectateurs, ce n’est jamais facile. Mais gagner, c’est magnifique. C’est un derby, il y avait beaucoup d’émotions. Les supporters étaient déjà là avant notre départ de la patinoire à Fribourg. C'était extraordinaire.

En 2008, tu avais ton bonnet péruvien pour cette soirée spéciale. Tu ne l'avais pas pris avec toi cette année?

(Rires) Non, je préfère avoir le casque sur la tête, quand même.

Tu as dit que Lars avait trouvé les bons mots avant le match. Il vous a dit quoi?

Il n’y a pas de secret. Lars revient toujours à l’essentiel: pourquoi on a du succès, pourquoi on a gagné la Coupe Spengler, pourquoi on a aligné 28 matches avec des points sur les 30 derniers. On est retourné à notre base. On a revu la vidéo. Tactiquement, bien sûr, mais surtout on s’est battus, on a joué les uns pour les autres. Il tire le meilleur de chacun, chaque soir.