1/5 Les Luganais ne sont pas parvenus à se hisser en play-in. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Nicole Vandenbrouck

La défaite concédée 2-3 contre Genève ce jeudi soir a scellé le sort du HC Lugano, qui se sera tout de même bien battu pour tenter tant bien que mal de prolonger sa saison. Deux buts encaissés dans les 72 dernières secondes ont envoyé les Tessinois sous la barre et donc dans un potentiel duel avec Ajoie. Si le HC Viège venait à être champion de Swiss League, les deux équipes devraient se battre pour éviter d'affronter les Valaisans lors du barrage.

C'est la fin d'une série pour Lugano, qui avait jusqu'ici réalisé la plus longue présence en play-off malgré des crises récurrentes et des changements d'entraîneur. Depuis la saison 2011/12, les Bianconeri ont été des habitués de la phase finale et ont chaque fois atteint au moins les quarts de finale. Désormais, c'est la débâcle. Vicky Mantegazza, qui vit cela pour la première fois de sa présidence (depuis 2011), est d'autant plus déçue.

La présidente de 59 ans s'est retirée médiatiquement durant les dernières semaines de crise et n'a pas beaucoup parlé des performances de son club depuis la reprise de l'entraîneur Uwe Krupp. Après la défaite contre les Genevois, elle a toutefois livré ses premières impressions auprès de la RSI: «C'est un moment difficile, je suis vraiment désolée pour les fans. Bien que le club soit en parfaite santé et que nous soyons solidaires, nous avons largement manqué notre objectif sportif pour la saison. Nous nous préparons maintenant à quelques semaines difficiles.»

«Nous avons fait des erreurs»

Pour elle, le match contre Genève reflète l'ensemble de la saison de l'équipe. Les Luganais ont bien joué, ils ont enregistré plus de tirs au but que leur adversaire, mais à la fin, il leur manque des buts. «Nous avons fait des erreurs et nous allons les évaluer. Je ne veux accuser personne, mais peut-être avons-nous fait appel aux mauvais joueurs. En tant que présidente, j'assume la responsabilité. Je suis au-dessus de tout le monde, donc la responsabilité m'incombe.»

L'émotion a ensuite rattrapé Vicky Mantegazza. Le 10 octobre, elle a perdu son père, l'ancien président à succès du club Geo Mantegazza. Il est décédé à l'âge de 95 ans après avoir révolutionné le hockey sur glace suisse dans les années 80. «J'aurais aimé faire un autre cadeau à mon père, mais je n'ai pas réussi.»