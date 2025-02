Arnaud Jacquemet a été rappelé par les fans le jour de l'annonce de sa retraite. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après une soirée comme ça, impossible de ne pas repartir pour une saison de plus, non?

(rires) Oui, je continue. C'était une fake news pour motiver les gens à venir! Non plus sérieusement, c'était incroyable de vivre de telles émotions. C'est ce qui rend ce sport unique. L'ambiance au Vernets ce soir était incroyable. Ce sont ces moments qui te font vibrer, qui marquent une carrière.

Cette fin de match était dingue, mais même la journée dans son ensemble a été spéciale pour toi avec l'annonce de ta retraite en fin de saison. Comment as-tu vécu tout ça?

J’ai reçu beaucoup de messages aujourd’hui, forcément après l’annonce je m'y attendais. Ce matin, Yorick (ndlr Treille, le coach) a dit quelque chose au vestiaire… Ce n’est pas juste mon moment, on est plusieurs à peut-être vivre nos derniers instants ici. Moi, ça fait douze ans que je suis là, donc c’est spécial, mais il y a des gars qui ont amené des titres, qui sont là depuis longtemps. On est plusieurs à être concernés. J’ai essayé de prendre ça comme un match normal, mais à la fin, avec le 2-1 de Lugano, puis notre égalisation, les émotions ont pris le dessus. C’est à ce moment-là que je me suis dit: «OK, si c’est le dernier, au moins il y aura eu de l’intensité, de l’émotion, quelque chose à retenir.» Mais l’important, c’est qu’on soit encore en vie.

Et puis tu marques ton deuxième but de la saison… Pas mal pour une fin de carrière!

(rires) Ouais, surtout que quelqu’un m’a rappelé que mon dernier but aurait pu être un autogoal contre Zoug! J’avais pas envie que ça reste comme mon dernier en carrière… Au moins, celui-là est un peu plus joli. Mais au-delà de ça, il y avait beaucoup d’émotions accumulées ces dernières semaines. On sait que ce sont nos derniers matches ici, donc forcément, chaque moment compte. Marquer dans une rencontre comme celle-ci, avec cette ambiance, c’était vraiment spécial.

Quand Lugano met le 2-1, il reste deux minutes, et Genève est virtuellement éliminé. Tu te dis quoi à ce moment-là?

Honnêtement? Pendant une fraction de seconde, je me suis vu dans le bus pour Ajoie dans dix jours afin d'y jouer le barrage. C’est passé très vite dans ma tête… Mais après, tu réalises qu’il reste du temps, et tu remobilises tout le monde. On savait qu’on avait la qualité devant pour marquer. Et puis finalement, c’est arrivé. On n’aurait pas pu rêver d’un meilleur scénario.

Ce dernier match de la saison, ce sera à Berne. C’est une des pires affiches possibles pour aller chercher trois points…

Ce ne sera pas simple, c’est sûr. Mais après une soirée comme celle-là, on doit amener cette énergie avec nous. L’ambiance au Vernets après le match, c’était fou. Les fans ont fait énormément de bruit, on l’a ressenti sur la glace. Ce genre d’énergie, on doit la garder. On sait que notre destin n’est pas totalement entre nos mains, mais on doit faire notre part, aller chercher ces trois points et ne rien regretter.