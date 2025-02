«À 3 minutes de la fin, j'ai demandé le score de Kloten»

Les Fribourgeois ont le sourire, mais ne sont pas encore qualifiés pour les play-off. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Fribourg avait rempli sa part du marché. En s'imposant ce jeudi sur la glace du leader lausannois, les Dragons étaient certains de toujours être dans le Top 6 avant la dernière journée de National League. Longtemps, ils étaient même virtuellement qualifiés pour les play-off puisque Kloten perdait face à Zoug. Sauf que les Aviateurs sont revenus de loin, inscrivant même le but de la victoire à… 22 secondes de la sirène finale… à 4 contre 5. Fou (mais pas autant que le scénario du côté de Genève).

Forcément et malgré le succès face au LHC, il y avait un tout petit peu de déception dans les rangs fribourgeois, eux qui auraient bien voulu fêter une qualification ce jeudi et vivre une dernière journée plus tranquille samedi face à Ambri. Mais il n'en a rien été. «Le plus important était de gagner et de prendre de la confiance, appuie Nathan Marchon. On a fait un match plein et ça va nous aider pour la dernière journée.»

«Il faut finir ça à la maison»

Le No 97 avoue qu'il s'est tenu un peu informé du score à la SWISS Arena durant la rencontre. «Au début, on s'est surtout concentré sur nous, tempère-t-il. Mais c'est vrai qu'à trois minutes de la fin, alors qu'on menait 2-0, j'ai demandé au chef matériel le score à Kloten (sourire).» Même si le succès des Zurichois empêche la qualification fribourgeoise, Nathan Marchon ne se lamente pas. «On s'en fout, ose-t-il. Oui, on voulait se qualifier aujourd'hui. Mais maintenant, il faut finir ça à la maison, devant notre public.»

De son côté, Ryan Gunderson était moins attentif à ce qui se passait du côté de Zurich. «Oh, j'ai appris le score quand j'ai levé les yeux et j'ai vu sur le vidéotron le score, sourit l'Américain. Ça devait être une minute avant la fin de notre match.» L'expérimenté défenseur ne veut pas trop s'attarder sur ce que font les adversaires de Fribourg. «On connaît la situation mais, en même temps, ça n'a pas trop d'importance: si on gagne nos matches, on est qualifiés.» Honnête, Ryan Gunderson avoue quand même qu'il aurait bien pris un revers de Kloten ce jeudi.

Une dernière journée qui promet

Membre du staff, Lars Leuenberger avait la chance de posséder une tablette à portée de main. Mais il n'en est pas venu à regarder le match des Aviateurs plutôt que celui de son équipe. «J'ai checké le score durant les pauses, et sur l'iPad juste avant la fin du match», avoue l'entraîneur.

«Finalement, cette victoire ne change rien.» En effet, c'est un nouveau statu-quo entre Gottéron et Kloten après cette avant-dernière journée. Tout va se jouer samedi. Fribourg reçoit Ambri, tandis que les Zurichois se rendront chez leurs voisins des Lions pour un derby qui promet.