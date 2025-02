Photo: keystone-sda.ch

Bienne - Langnau 4-3 ap

Bienne est 10e avec aussi 71 unités après sa victoire 4-3 tab contre les Langnau Tigers, qui totalisent eux 72 points et sont 9es.

Genève - Lugano 3-2

2:21 Genève-Lugano: Genève renverse un match complètement dingue

Genève-Servette a signé un cinquième succès consécutif en battant Lugano 3-2 au bout du suspense en National League. Cela permet aux joueurs des Vernets d'espèrer encore jouer les play-in. Quelques heures après avoir annoncé qu'il mettrait fin à sa carrière au terme de la présente saison, le capitaine grenat Jaquemet a montré l'exemple en ouvrant le score à la 14e pour son deuxième but de l'exercice. La partie s'est emballée dans l'ultime période.

Les visiteurs ont égalisé par Guerra (55e) et pris l'avantage grâce à Carr (58e), alors que Honka avait quitté sa cage. Les Genevois ont à leur tour tout tenté et Hartikainen a signé le 2-2 à six contre cinq à 1'12 de la sirène. Lugano, pour qui seule la victoire comptait, a encore sorti son portier, mais cela n'a pas fonctionné, Granlund marquant dans le but vide à 17 secondes de la fin! Ce revers rocambolesque condamne les bianconeri à la 13e place finale.

Ajoie - Rapperswil 4-5

4:25 Ajoie-Rapperswil: Ajoie revient bien mais tombe face à Rappi

Lugano affrontera donc Ajoie en play-out, qui a perdu 5-4 à domicile contre Rapperswil (12e/70 points), pour qui Moy a marqué trois fois.

Lausanne - Fribourg 0-2

2:48 Lausanne-Fribourg: Fribourg n'encaisse pas à Lausanne

Fribourg a toujours son destin en mains à l'issue de l'avant-dernière journée de National League. Vainqueurs de Lausanne 2-0, les Dragons comptent toujours un point d'avance sur Kloten pour la lutte en vue de la 6e place. La mission des Fribourgeois était simple, il fallait gagner pour garder Kloten à bonne distance. Et lors des dix premières minutes, les Fribourgeois n'ont jamais réussi à entrer dans la zone de défense lausannoise avec la maîtrise du puck. Oksanen a d'ailleurs manqué une cage vide à la 10e.

Heureusement pour les hommes de Lars Leuenberger, les Vaudois n'ont pas pu tenir ce rythme durant l'entier de la période. Gottéron a donc refait surface et commencé à se montrer dangereux devant Kevin Pasche, en profitant notamment de quelques approximations des Lions. Et à la 24e, c'est Jakob Lilja qui a ouvert le score dans une défense vaudoise assez poreuse en la circonstance. Satisfaits de ce but, les Dragons ont ensuite su défendre cet avantage malgré plusieurs occasions lausannoises. Reto Berra a joué les imperméables en se faisant grand lorsque la situation le réclamait. Tout s'est décanté entre la 51e et la 52e. Jason Fuchs a d'abord raté une montagne et un 1-1 qui aurait mis Fribourg sous pression, puis en power-play, c'est Christoph Bertschy qui a validé la victoire des siens.

Samedi à domicile, les joueurs de Lars Leuenberger disputeront une partie décisive face à Ambri et Chris DiDomenico, ancien de la maison Gottéron. Et les Léventins ne débarqueront pas en victimes expiatoires.

Ambri - Berne 4-1

3:54 Ambri-Berne: Ambri bat Berne et gagne sa huitième place

Ambri-Piotta (8e/73 pts) a battu Berne 4-1, mais n'est pas assuré de participer aux play-in. Les Léventins devront donc aller chercher quelque chose à Fribourg samedi, si dans le même temps Bienne s'impose à Lugano, Langnau domine Ajoie et Genève l'emporte à Berne.

Davos - Zurich 4-2

2:04 Davos-Zurich: Davos s'offre Zurich dans les Grisons

Davos s'est offert Zurich et reprend la quatrième place. Les ZSC Lions restent deuxièmes.

Kloten - Zoug 3-2

2:57 Kloten-Zoug: Kloten sera au pire en play-in

Fribourg ne peut pas encore exulter puisque Kloten a réussi l'exploit de dominer Zoug 3-2. Dans la banlieue zurichoise, les Aviateurs ont longtemps patiné après le score, puisque Zoug menait 2-0 à la 30e grâce à Hofmann et Leuenberger. Seulement les Zurichois n'ont pas abdiqué et ils ont égalisé à la 47e via Harrison Luc Schreiber. Mais le plus incroyable, c'est qu'ils ont réussi à l'emporter à 22 secondes de la fin du troisième tiers alors qu'ils étaient en...infériorité numérique. Ce succès obtenu par les poils permet à Kloten d'y croire encore avant un derby électrique face à Zurich samedi soir.