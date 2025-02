Genève-Servette a remporté un match crucial face à Lugano (3-2) au terme d'un scénario totalement dingue. Les play-in sont de plus en plus proches.

Arnaud Jacquemet a inscrit le 1-0. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Que dire au terme de ce match? Que le scénario a tenu toutes ses promesses. Lugano, qui devait aboslument s'imposer, a sorti son gardien alors que le score était de 2-2. Dans la cage vide, Genève-Servette a inscrit le 3-2 décisif et fait un nouveau pas en direction du play-in. Hitchcock n'aurait pas renié cette fin de rencontre.

Quelle journée pour Arnaud Jacquemet également! Le Valaisan a annoncé dans l'après-midi qu'il mettrait un terme à sa carrière au terme de cette saison. Ce match aux Vernets pourrait donc être le dernier de sa carrière dans une patinoire où il est devenu champion de Suisse et champion d'Europe. Dans ce contexte, cette partie face à Lugano avait probablement une saveur particulière pour lui puisque Genève devait s'imposer pour continuer de rêver à une qualification en play-in.

Et c'est justement ce même Arnaud Jacquemet qui a permis à son équipe de prendre l'avantage dès la 14e minute de jeu (1-0). Son tir de la ligne bleue a trompé Adam Huska, le gardien slovaque préféré à Niklas Schlegel. L'attaquant reconverti en défenseur a doublé son total de buts sur cette action puisqu'il n'avait marqué qu'une fois depuis le début du championnat. C'était en novembre dernier contre Kloten. Autant dire que le Valaisan a bien choisi son moment pour se rappeler qu'il était un chasseur de buts en début de carrière.

Genève-Servette s'est longtemps accroché à ce petit but d'avance en se montrant sérieux en discipliné autour de Robert Mayer. Le gardien, excellent depuis un certain temps, a dû rattraper une bourde de sa défense au moment d'une relance à la mi-match. Mark Arcobello, seul face à lui, n'a pas réussi à glisser la rondelle au bon endroit.

Les Grenat ont cru marquer le 2-0 par Sakari Manninen dès la reprise du troisième tiers-temps et se mettre à l'abri. Mais le but du Finlandais a été justement annulé puisqu'à aucun moment le puck ne semble avoir franchi la ligne. Du moins les images ne permettent pas de l'affirmer. Peu après, c'est Luca Fazzini qui a bien failli faire regretter aux Aigles cette action. Le meilleur buteur luganais a envoyé deux plombs tout proche de la lucarne de Robert Mayer. Samuel Guerra a égalisé et Daniel Carr a donné une longueur d'avance aux visiteurs.

C'était avant la fin de match totalement dingue. Teemu Hartikainen a d'abord égalisé avant que Markus Granlund ne marque dans la cage vide. Samedi, Genève se rendra à Berne pour composter son ticket.