Malgré sa victoire, Fribourg n'est toujours pas en play-off

Fribourg s'est imposé à la Vaudoise aréna. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Si, avant cette avant-dernière journée de National League, Lausanne était déjà assuré de finir premier, Fribourg avait encore beaucoup à jouer. En cas de victoire dans le temps réglementaire et de défaite de Kloten en parallèle, les Dragons étaient certains de vivre les play-off cette saison. Autant dire un miracle quand on se souvient de la situation dans laquelle ils étaient fin décembre, au moment du licenciement de Pat Emond. Mais au coup d'envoi, on en était encore loin.

Le premier tiers entre les deux équipes romandes n'a jamais atteint des sommets. Le match était plutôt fermé et les deux gardiens à leurs affaires. Et ils ont aussi été bien aidés par des attaquants pas toujours déterminants. À l'image de cet incroyable manqué d'Ahti Oksanen à la 10e minute. Le No 29 était seul face à la cage vide lorsque le puck lui est parvenu. Mais, grâce à (ou à cause de, c'est selon) un bon retour d'un Fribourgeois, il n'a pas ouvert le score.

Dans l'ensemble, Lausanne a mieux commencé la rencontre mais Gottéron s'est petit à petit réveillé, mais sans non plus réussir à inquiéter plus que tant Kevin Pasche, comme d'habitude à son affaire. Le premier tiers a été marqué par quelques pénalités, mais toujours sans but.

Jakob Lilja ouvre la marque

Si les Dragons pouvaient avoir le sourire à la pause – Zoug menant à Kloten –, ils devaient aussi faire le travail de leur côté. Et ils l'ont bien compris puisqu'ils ont ouvert le score dans cette rencontre. Une percée de Yannick Rathgeb a pris de vitesse la défense de Lausanne. Le défenseur a ensuite pu servir Jakob Lilja, seul devant la cage. Si Kevin Pasche a pu freiner le puck, celui-ci a quand même terminé sa course au fond (24e).

Si le deuxième tiers a été plus animé, Lausanne n'est pas parvenu à égaliser. À nouveau, les deux Finlandais de la première ligne ne se montraient pas sous leur meilleur jour, galvaudant plusieurs occasions.

Fribourg n'a pas été aidé par Zoug

À l'entame du troisième tiers et avec toujours un avantage pour Zoug, Fribourg était en excellente position pour se qualifier en play-off. Mais il y avait encore 20 minutes à jouer. Si les Dragons ont fait leur part du travail, grâce notamment à un but en prolongation de Christoph Bertschy (52e).

Par contre, Kloten a renversé la vapeur face à Zoug en fin de match. Fribourg a toujours un point d'avance sur les Aviateurs. Tout se jouera samedi soir entre les deux équipes pour connaître celle qui sera directement qualifiée pour les play-off.