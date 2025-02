Chronologie d'une soirée folle pour Genève-Servette

Teemu Hartikainen (à g.) a ravivé l'espoir en inscrivant le 2-2. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Alors que Genève-Servette pliait depuis un certain temps, le 1-0 d'Arnaud Jacquemet semblait tenir bon tant Lugano était inoffenisf. Jusqu'à une fin de match totalement folle et six dernières minutes qui ont durablement fait plonger les Vernets dans une douce euphorie.

21h39 1-1.

Samuel Guerra a fait douter les fans genevois en glissant la rondelle entre les jambes de Robert Mayer. A cet instant, le GSHC était en train de réaliser une bien mauvaise opération puisque Rapperswil et Bienne, deux de ses adversaires directs étaient en train de mener au score. Mais il y a pire...

21h47 1-2.

Condamné à gagner en 60 minutes pour éviter de jouer le barrage contre Ajoie, Lugano décide de sortir son gardien malgré le score de parité. Et quelques instants après ce coup de poker, Daniel Carr trompe à son tour Robert Mayer. Les Vernets sont climatisés et, à cet instant, les Grenat peuvent encore terminer à la 13e place. Terrible scénario.

21h50. 2-2.

Yorick Treille, qui n'a plus de temps-mort, imite Uwe Krupp et sort lui aussi son portier. Il reste 1'55 à jouer et Genève-Servette doit au minimum égaliser. C'est chose faite par Teemu Hartikainen (qui d'autre?) à 1'12'' de la sirène finale. Retour à la case départ pour Lugano, forcé de jouer à nouveau avec six joueurs de champ. Les Vernets grondent et toute la grande tribune est debout.

21h53. 3-2.

Le but de Robert Mayer est forcément pris d'assaut par les Luganais qui doivent n'ont pas d'autre choix que de marquer. Sur un puck récupéré par Sakari Manninen, Markus Granlund peut partir seul. Depuis la ligne bleue, il ajuste le centre de la cage désertée par Adam Huska. Les fans du GSHC n'en reviennent pas et font encore une fois trembler les murs des Vernets. Le scénario est totalement fou et Genève-Servette peut à nouveau rêver des play-in.

21h54. Victoire de Genève

C'est terminé aux Vernets! Ce match totalement fou a laissé tout le monde sans voix. Les fans se regardent incrédules. Devant la tribune de presse, un père de famille prend un selfie avec ses deux enfants. Comme pour prouver qu'ils étaient bien présents lors de cette soirée folle. Il s'agit du genre de moments que plusieurs dizaines de milliers de personnes raconteront avoir vécu. Mais ils étaient précisément 6617 à vivre ces instants de folie.

22h27. Bienne s'impose aux tirs aux buts.

C'est le pire scénario pour le GSHC. Malgré cette victoire, les Aigles n'ont toujours pas leur destin entre leurs mains puisque tant Bienne que Rapperswil et Langnau peuvent terminer devant eux en s'imposant samedi. Mais nul doute qu'après être passé si proche d'une fin de saison chaotique, les Genevois peuvent croire que rien ne leur est impossible.