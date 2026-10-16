La méthode de Langnau pour déjouer les pronostics

Ils perdent constamment leur homme le plus important: en 2025, le gardien Stéphane Charlin, et cet été, le meilleur buteur Dario Rohrbach. Et pourtant, Langnau Tigers surprennent année après année.

Marcel Allemann

Constance

Après des années agitées, le trio de direction formé par Peter Jakob (président), Pascal Müller (directeur sportif) et Thierry Paterlini (entraîneur) a ramené le calme depuis quatre ans. La constance est érigée en principe. Pendant que d'autres formations multipliaient les changements d'entraîneurs et les décisions parfois difficiles à comprendre, les Tigers ont choisi de garder le cap. Même après des déceptions, comme cette qualification pour le play-in envolée en fin de saison dernière, personne n'a cédé à la panique. À Langnau, on encaisse le coup, on retrousse ses manches et on retourne au travail. Une philosophie qui tranche avec l'agitation permanente du hockey moderne, mais qui colle parfaitement à l'identité de l'Emmental.

Patience

À Langnau, les joueurs disposent souvent de davantage de temps pour exprimer leur potentiel. Ni Dario Rohrbach ni Stéphane Charlin n'avaient particulièrement brillé lors de leur première saison. Mais tous deux ont progressivement franchi des paliers jusqu'à devenir des éléments incontournables. Le défenseur Noah Meier suit une trajectoire similaire. À son arrivée dans l'Emmental, il était loin d'avoir un rôle majeur et devait même parfois prendre place en tribunes. Aujourd'hui, il s'est imposé comme l'un des leaders de l'équipe. Revers de la médaille: ses performances attirent désormais l'attention de clubs aux moyens financiers bien plus importants.

Direction sportive

Thierry Paterlini est un entraîneur compétent et exigeant, qui possède une autorité naturelle. À ses côtés, Pascal Müller connaît parfaitement son environnement et défend avec conviction les valeurs du club, aussi bien en interne qu'à l'extérieur. Mais la réussite des Tigers ne repose pas uniquement sur ces deux hommes. L'ensemble du staff mérite sa part de reconnaissance, à commencer par l'entraîneur des gardiens William Rahm. Après avoir largement contribué à l'éclosion de Stéphane Charlin, il réalise aujourd'hui un travail tout aussi remarquable avec Robin Meyer.

Transferts

Comment Pascal Müller parvient-il à attirer autant de bons joueurs avec un budget aussi limité? C'est l'une des grandes forces du directeur sportif des Tigers.

Chez les étrangers, Juuso Riikola, André Petersson et Jonathan Dahlén ont tous le niveau pour jouer un rôle important en National League. Quant à Hannes Björninen, il s'était déjà fait un nom en Finlande en inscrivant le but décisif lors de la finale olympique de 2022.

Mais le véritable savoir-faire de Langnau réside aussi dans sa capacité à attirer des joueurs prometteurs et à les faire progresser. Stéphane Charlin, Dario Rohrbach, Noah Meier, Dario Allenspach et, plus récemment, Gian Meier ont tous choisi l'Emmental pour franchir un cap.

Les Tigers savent également relancer des joueurs en difficulté ailleurs. Jérôme Bachofner y a retrouvé un second souffle et Nando Eggenberger semble aujourd'hui suivre la même voie.

Sept étrangers

Grâce notamment à leur première participation à la Coupe Spengler, entre Noël et Nouvel An, les SCL Tigers peuvent se permettre d'évoluer cette saison avec sept joueurs étrangers.

Un luxe qui pourrait faire la différence. Lorsqu'un étranger est blessé, malade ou simplement diminué, comme André Petersson récemment, Langnau dispose désormais d'une solution de remplacement sans devoir se tourner vers le marché des transferts.

Dans une lutte aussi serrée pour les places en play-off, cette profondeur supplémentaire pourrait s'avérer décisive. Et si l'expérience porte ses fruits, les dirigeants pourraient bien chercher à conserver cette formule à l'avenir.

Partenariats

La collaboration entre les SCL Tigers et le EHC Coire, pensionnaire de Swiss League, va bien au-delà d'un simple partenariat sportif. Les deux clubs s'entraident dans de nombreux domaines.

Un exemple? Lorsque Coire a récemment changé de système de billetterie, des spécialistes de Langnau ont fait le déplacement pour apporter leur expertise.

Sur le plan sportif, cette collaboration permet aussi aux jeunes talents des Tigers de se préparer aux exigences de la National League en évoluant à l'échelon inférieur. Grâce notamment à leur centre de formation, les Emmentalois disposent d'une relève prometteuse, avec des joueurs comme Martin Neckar (21 ans), Niclas Rentsch (18 ans), Mike Aeschlimann (19 ans) ou Simon Bär (19 ans).