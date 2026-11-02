Trois jours après le feu vert du TAS au retour de la Russie, la fédération finlandaise durcit le ton. Pas question de jouer contre les Russes tant que la guerre en Ukraine se poursuit. Et Helsinki veut entraîner d'autres nations dans son sillage.

Grégory Beaud Journaliste Blick

La réponse finlandaise n'a pas traîné. Réuni lundi, le conseil d'administration de la Fédération finlandaise de hockey a tranché: la Finlande ne jouera pas contre la Russie aussi longtemps que durera la guerre d'agression menée contre l'Ukraine. Pour faire respecter cette ligne, la fédération dit vouloir recourir à «tous les moyens possibles».

Le virage est net. Vendredi encore, son président Heikki Hietanen assurait que la Finlande ne boycotterait pas le Mondial 2027 en Allemagne. Lundi, il a expliqué que la fédération rassemblait un maximum de pays dans un front commun, afin de signifier à l'IIHF qu'aucun d'entre eux n'affronterait la Russie. Une démarche collective pèserait selon lui bien plus lourd qu'une prise de position isolée. Les contacts avec les autres fédérations membres doivent se poursuivre de manière intensive cette semaine.

Le timing n'a rien d'un hasard. Le conseil de l'IIHF s'est ouvert lundi pour deux jours, avec la question russe en tête de l'ordre du jour. Heikki Hietanen y siège et affirme avoir clairement exposé la position finlandaise. La décision sera communiquée par la fédération internationale.

Tout est parti d'un verdict du Tribunal arbitral du sport (TAS), rendu vendredi à Lausanne. L'IIHF doit permettre à la Russie de participer à ses championnats du monde de la saison 2026/27. Sont concernés le Mondial M20 au Canada à la fin de l'année, le Mondial masculin 2027 en Allemagne et le Mondial féminin 2027. L'IIHF s'est dite déçue, mais a assuré qu'elle respecterait le jugement. À Moscou, le ministre des Sports Mikhaïl Degtyarev s'est félicité de la décision.

Le casse-tête s'annonce énorme pour Düsseldorf et Mannheim, où le calendrier est établi et les billets déjà en circulation. L'Allemagne envisagerait même de rendre l'organisation du tournoi.

Et la Suisse? Swiss Ice Hockey s'est contentée de prendre acte du verdict. En tant que l'une des 16 nations qualifiées pour le Mondial, la fédération dit suivre attentivement l'évolution du dossier et attendre les décisions de l'IIHF.