Menant 2-0 puis 3-2, Fribourg a à chaque fois vu Kloten revenir en un rien de temps jeudi soir. Pas de quoi inquiéter le défenseur Benoit Jecker et son entraîneur Roger Rönnberg, avec une victoire aux tirs à la clé (4-3 tab).

Reto Berra et Gottéron ont eu besoin des tirs aux buts pour battre Kloten. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Il y a moins d'une semaine, exactement au même endroit et presque à la même heure, Roger Rönnberg nous parlait de l'être humain et de la réaction tout à fait naturelle de se relâcher et de perdre en humilité après une bonne prestation. Quelques jours après un derby face à Berne, Gottéron s'était incliné face à la maison face à Rapperswil.

C'est toutefois un tout autre Fribourg, qui restait sur deux défaites de rang, qui s'est présenté ce jeudi à la BCF Arena, pour la réception de Kloten. Stopper ce début d'hémorragie était important pour les Dragons. Chose qu'ils ont réussi à faire, en venant à bout des Aviateurs aux tirs aux buts (4-3 tab). Mais rien n'a été facile.

Pas une question d'humilité…

Surtout parce que Gottéron n'est pas parvenu à conserver son avantage dans cette partie. Alors que Jacob de la Rose venait d'inscrire le 2-0 qui devait les mettre à l'abri (44e), les supporters fribourgeois ont vu le score passer à 2-2 en moins de deux minutes. Puis, après que Michael Kapla avait réalisé un sacré geste pour remettre son équipe devant (3-2, 52e), Kloten a égalisé 107 secondes plus tard.

Forcément, on peut se demander si, à nouveau, Fribourg a fait preuve d'un manque d'humilité et s'est reposé sur ses lauriers après avoir pris les devants. «Non, je ne pense pas, tempère cette fois Roger Rönnberg. C'est plutôt que nous n'avons pas été assez solides au niveau de notre système défensif. À moi de travailler pour que l'équipe ait cela ancré dans les os et que ça devienne notre ADN.»

… mais d'erreurs individuelles

Même son de cloche du côté de son défenseur Benoit Jecker, qui voit plutôt ces buts très rapprochés comme un concours de circonstance. «Il y a des petites erreurs individuelles à chaque fois, peste le No 7. C'est à l'image de nos matches: on mène la danse, on impose notre jeu et après, on les laisse revenir. Il faut arrêter de leur donner ce petit susucre.»

S'il admet que ce genre de buts, juste après avoir eux-mêmes trouvé le fond des filets, n'aide pas lui et ses coéquipiers moralement, il balaie le côté mental: «Peut-être qu'inconsciemment, on se relâche mais je ne peux pas le croire parce que ça n'arrivait pas avant. C'était peut-être juste anecdotique, puisque Reto sauve deux-trois contres qui avaient davantage le point d'un but.»

«Je poserai la question aux gars»

Le nom de Reto Berra est également arrivé dans la bouche de Roger Rönnberg, qui explique que le portier a aidé son équipe à décrocher la victoire à la fin. «Je ne comprends pas pourquoi, défensivement, nous n'étions pas bons, souffle le Suédois. On va avoir un meeting ce vendredi avec les joueurs parce que je suis surpris. Je leur poserai la question.»

Même si tout n'a pas été parfait, loin de là, dans les rangs fribourgeois, le technicien tient quand même à souligner que son équipe a remporté deux points, et pas perdu une unité malgré l'avantage dans la partie: «On doit être positif puisque ce n'est jamais facile de gagner des matches.» Roger Rönnberg le sait, lui qui a désormais affronté toutes les équipes de National League. «J'ai compris que si l'on ne joue pas bien, on peut perdre contre tout le monde.»