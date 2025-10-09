Que ce fut difficile pour Fribourg face à Kloten. Les Dragons, qui ont mené trois fois au score dans cette rencontre, se sont finalement imposés aux tirs aux buts face aux Zurichois (4-3 tab). Ils remontent la pente, après deux défaites de rang.

Fribourg et Kloten ont eu besoin des tirs aux buts pour se départager. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Si, blessé, Ludovic Waeber n'a pas pu affronter son futur club, Reto Berra s'est fait un malin plaisir de dégoûter ses prochains coéquipiers. Le portier fribourgeois, qui a signé à Kloten pour la saison 2026/27, a longtemps dégoûté les Aviateurs. Pas en reste, son homologue Ewan Huet a également réussi une belle prestation.

Il faut dire que cette rencontre a longtemps été très fermée, à l'image de ce score nul et vierge jusqu'à la 27e minute. Avant cela, c'était surtout le portier des Zurichois qui s'était le plus mis en valeur. Il a, par exemple, détourné un tir puissant de Julien Sprunger (10e), capté un lancer de Kevin Nicolet (12e) et repoussé un shoot de la jambière de Sandro Schmid (18e), après un très joli mouvement collectif du trio d'attaque. La cerise sur le gâteau pour le fils de Cristobal, c'est le face à face remporté face à Marcus Sörensen, au début du deuxième tiers, juste après avoir vu le back-hand d'Attilio Biasca terminer sur sa barre transversale (21e).

Beaucoup de duels remportés par les gardiens

Par contre, le jeune gardien a dû s'avouer vaincu sur un tir du poignet et de la ligne bleue de Yannick Rathgeb, qui a filé entre les jambes d'Ewan Huet, masqué. Peu dérangé par ce revers, le Vaudois a continué sa marche en avant, remportant deux nouveaux duels face à Sandro Schmid (36e) et Attilio Biasca, à trois secondes de la deuxième sirène.

De l'autre côté de la glace, Kloten essayait tant bien que mal de s'offrir des opportunités. Tout comme Fribourg, les Zurichois se sont présentés seul face à la cage de Reto Berra, mais n'ont pas réussi à en tirer profit. Tant Keanu Derungs (22e) que Tyler Morley (42e) ont buté sur le No 20 de Gottéron.

Les buts s'enchaînent

En faisant le tour de la cage, Jacob de la Rose pensait avoir mis son équipe à l'abri, en inscrivant le 2-0 dans la troisième période (44e). Sauf que 29 secondes plus tard, Tyler Morley trompait enfin Berra, bien aidé par un rebond sur Patrik Nemeth. De mal en pis, Gottéron a encaissé l'égalisation après que Lukas Klok a fait le tour de la cage pour servir, au deuxième poteau, Petteri Puhakka. Et ce 1'28 après le 2-1.

Embourbés, les Dragons ont pu compter sur leur No 3 pour reprendre l'avantage. Michael Kapla, la vista comme point fort, a vu l'ouverture et s'est engouffré dans la défense de Kloten, avant de lancer du revers dans le haut du filet (52e). Mais à nouveau, l'avantage n'a tenu que quelques secondes, 107 pour être exact (Leino Robert, 54e).

Finalement, la prolongation n'est pas parvenue à départager les deux équipes. Dans celle-ci, juste avant que Bernd Wolf soit allé seul affronter Reto Berra, Christoph Bertschy a commis une faute. À 3 contre 4, Fribourg a tenu et ce sont les tirs aux buts qui ont dû déterminer le sort de cette partie. Sandro Schmid et Henrik Borgström ont réussi leur essai, pour permettre à Fribourg de décrocher les deux points.