Samedi, Daniel Ljunggren a rejoint Davos en voiture pour aider Fribourg Gottéron. Le Suédois de Thurgovie vient de passer une semaine riche en rebondissements... et en découvertes de la Suisse.

Daniel Ljunggren (à g.) a bourlingué cette semaine. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Comment a-t-on su que Daniel Ljunggren allait jouer à Davos? Sa voiture était garée sur le parking à un jet de puck de la patinoire grisonne. «Désolé d'avoir gâché la surprise, a-t-il souri après le match. La prochaine fois, je penserai à la garer de manière un peu plus discrète.» L'attaquant suédois avait déjà renforcé Fribourg Gottéron mardi contre Berne avant de repartir dans son club de Thurgovie pour la rencontre de vendredi à domicile. Le lendemain, c'est donc dans les Grisons qu'il s'est rendu pour son troisième match de la semaine.

Des voyages qui lui plaisent. «Je n'avais plus dû rentrer à la maison en voiture depuis mes juniors, pouffe l'attaquant de 31 ans. Mais c'est plutôt fun. Je suis en Suisse depuis un peu plus d'une année, mais je n'avais pas encore beaucoup pu voyager. C'est la bonne occasion.» Car ce samedi, il a pris son véhicule en fin de matinée pour monter à Davos. «En Suède, je peux voyager plus ou moins sans GPS, remarque-t-il. Ici? C'est moins instinctif. Depuis une semaine, le GPS est mon meilleur ami (rires).»

Devant la porte du vestiaire de Fribourg Gottéron, Daniel Ljunggren a l'air content de sa situation. Ses éphémères coéquipiers passent devant lui et le saluent. «À bientôt», lui glisse Marcus Sörensen en lui tapant sur l'épaule. L'attaquant au No 14 avait déjà renforcé Fribourg en fin de saison dernière. Avec la blessure de Lucas Wallmark, il a déjà obtenu deux nouvelles piges avec l'équipe de la BCF Arena. Et la suite? «Je connais mon programme pour la semaine prochaine, dévoile-t-il. Et nous disputons trois matches avec Thurgovie. C'est ma priorité.» Il ne devrait donc pas forcément renforcer les Dragons durant cette période.

Deux heures de route

Sur la glace, Daniel Ljunggren n'a évidemment pas fait oublier Lucas Wallmark. Comment pourrait-il en être autrement? Mais le Scandinave a fait un bon travail pour tenter de suivre le tempo imposé de Marcus Sörensen et Henrik Borgström sur la première ligne. «Le rythme, c'est forcément le principal ajustement que je dois faire lorsque je passe de la Swiss League à la National League. Mais j'ai l'impression d'avoir fait le job ici.» Si Fribourg s'est incliné sur le tard, ce n'est en effet pas à cause de lui.

«Cela reste frustrant de perdre de cette manière, surtout que nous étions bien dans le match», concède-t-il avant de s'excuser. «J'ai deux heures de route», rigole-t-il, une assiette de poulet au curry à la main. Point de risque d'être fatigué par une telle journée et un aller-retour entre Weinfelden et Davos en prime? «Non, après un match, c'est plutôt difficile de dormir», remarque-t-il. Et au pire, le GPS lui tiendra compagnie.