«On a manqué d'humilité et ça nous a coûté le match»

Pour la première fois en tant qu'entraîneur de Fribourg Gottéron, Roger Rönnberg a perdu un match à la maison. Face à Rapperswil (2-3), la prestation des Dragons n'a pas été bonne et a manqué d'humilité, selon le Suédois. Interview à chaud.

Roger Rönnberg et Fribourg se sont inclinés face à Rapperswil. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce vendredi soir, tu perds ton premier match à domicile avec Gottéron. Quelle est ton analyse de la rencontre?

Je crois que le mot c'est «humilité». Aujourd'hui, nous n'avons pas été assez humbles. On restait sur cinq victoires de suite, on rentre à la maison, on marque le premier but et j'ai senti que les gars ont perdu leur concentration à ce moment-là. On n'a vraiment pas bien joué pendant les 40 premières minutes.

Pourtant, vous étiez toujours au contact après deux tiers.

Ce qui nous a tenus dedans, ce sont les fans. J'ai été très impressionné de les voir continuer à chanter, à pousser derrière nous. Pour moi, ce sont de vrais supporters: ceux qui soutiennent quand on en a le plus besoin. J'ai vu dans d'autres patinoires des publics qui sifflent quand leur équipe joue mal à domicile, ça a un impact négatif. Mais ici, waouh… C'est la première fois que je vois ça. On n'a pas livré un bon match, mais le soutien des fans nous a donné de l'énergie pour pousser dans le troisième tiers. On s'est créé de très bonnes situations, avec même des tirs sur les poteaux. Avec un peu de chance supplémentaire, on aurait pu renverser le match.

Tu parles d'un manque d'humilité. Comment l'expliques-tu? Parce que mardi, par exemple, ton équipe n'avait pas ce problème…

Pas du tout. Je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. Mardi, c'était un gros match, un derby, avec beaucoup d'émotions, et on a gagné. Derrière, on restait sur cinq succès consécutifs, on marque le premier but… Tout semblait parfait. Beaucoup d'équipes tombent dans ce piège, ce n'est pas seulement nous. Ce sont des êtres humains, des joueurs. C'est un piège que j'ai déjà vu tant de fois dans ma carrière: perdre cette humilité dans ces moments-là. Ce n'est pas surprenant, mais c'est vraiment agaçant.

Il y a aussi eu cette première pénalité, après deux minutes, qui a cassé l'élan que vous aviez après avoir ouvert le score…

Oui, je dois encore revoir les pénalités et analyser notre discipline. Mais clairement, il y en a eu trop pour être satisfait. On peut jouer avec plus de discipline, c'est sûr. Je ne veux pas accuser les arbitres.

Es-tu confiant pour que ton équipe retrouve cette humilité dès ce samedi, à Davos?

Mardi, on l'avait. Donc si, par exemple, Rappi avait ouvert le score, peut-être qu'on aurait décroché la victoire. C'est quelque chose de très sensible, très facile à perdre. Et comme toutes les équipes de ce championnat sont fortes, si vous perdez un peu d'humilité et commencez à lâcher des palets en zone neutre, voilà ce qui arrive.