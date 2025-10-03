DE
FR

Un an de plus pour le portier
Loic Galley prolonge avec Fribourg

Fribourg connaît son duo de gardiens pour l’année prochaine. Après avoir signé Ludovic Waeber, Gottéron a annoncé avoir prolongé Loic Galley pour une saison.
Publié: il y a 57 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
Loic Galley va rester un an de plus à Fribourg.
Photo: Claudio de Capitani/freshfocus
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

Ludovic Waeber et Loic Galley. Voici le duo de gardiens de Fribourg Gottéron pour la saison 2026/27. Le club fribourgeois a annoncé ce vendredi, avant le match face à Rapperswil, que son gardien allait poursuivre l’aventure d’une saison au moins.

Âgé de 23 ans, le portier fribourgeois a fait toutes ses classes avec les Dragons. La saison dernière, il a pris de l’ampleur, d’abord à Thurgovie, avant de venir renforcer Gottéron en fin d’exercice.

Cette année, Loic Galley a déjà défendu à quatre reprises la cage fribourgeoise. Il a encaissé 2,74 buts de moyenne et réalisé 89,1% d’arrêts. «La volonté était de continuer avec lui, précise Gerd Zenhäusern. On avait fixé ce plan depuis un moment. Ça fait du sens pour les deux parties pour prolonger d'une année et comment ça va se passer. Il a les ambitions de devenir No 1 et on a envie de le former et les épaules assez larges pour faire cela. Il aurait déjà des opportunités mais il était convaincu que rester une année, ça lui ferait du bien.»

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Lausanne HC
Lausanne HC
12
26
28
2
HC Davos
HC Davos
10
21
26
3
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
11
10
23
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
-5
21
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
13
21
6
EV Zoug
EV Zoug
11
1
18
7
ZSC Lions
ZSC Lions
11
5
17
8
EHC Bienne
EHC Bienne
10
-4
14
9
SCL Tigers
SCL Tigers
11
-8
14
10
EHC Kloten
EHC Kloten
12
-7
12
11
SC Berne
SC Berne
10
-9
11
12
HC Lugano
HC Lugano
11
-9
9
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-15
7
14
HC Ajoie
HC Ajoie
11
-19
5
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
