Loic Galley prolonge avec Fribourg

Fribourg connaît son duo de gardiens pour l’année prochaine. Après avoir signé Ludovic Waeber, Gottéron a annoncé avoir prolongé Loic Galley pour une saison.

Loic Galley va rester un an de plus à Fribourg. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Ludovic Waeber et Loic Galley. Voici le duo de gardiens de Fribourg Gottéron pour la saison 2026/27. Le club fribourgeois a annoncé ce vendredi, avant le match face à Rapperswil, que son gardien allait poursuivre l’aventure d’une saison au moins.

Âgé de 23 ans, le portier fribourgeois a fait toutes ses classes avec les Dragons. La saison dernière, il a pris de l’ampleur, d’abord à Thurgovie, avant de venir renforcer Gottéron en fin d’exercice.

Cette année, Loic Galley a déjà défendu à quatre reprises la cage fribourgeoise. Il a encaissé 2,74 buts de moyenne et réalisé 89,1% d’arrêts. «La volonté était de continuer avec lui, précise Gerd Zenhäusern. On avait fixé ce plan depuis un moment. Ça fait du sens pour les deux parties pour prolonger d'une année et comment ça va se passer. Il a les ambitions de devenir No 1 et on a envie de le former et les épaules assez larges pour faire cela. Il aurait déjà des opportunités mais il était convaincu que rester une année, ça lui ferait du bien.»