Rapperswil aime faire tomber les forteresses imprenables de Suisse romande. Une semaine après avoir fait chuter Genève aux Vernets, les Lakers sont venus faire leur loi à la BCF Arena de Fribourg (2-3).

Malte Strömwall et Rapperswil sont venus s'imposer à la BCF Arena. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Après 65 secondes dans ce match entre Fribourg et Rapperswil, certains supporters des Dragons ont sans doute pensé qu'ils allaient passer une soirée tranquille. Leurs protégés ont enchaîné les belles actions sur la cage d'Ivars Punnenovs, les Lakers ne touchaient pas le puck et le totomat affichait déjà un score de 1-0, Henrik Borgström étant bien décalé et trouvant la lucarne adverse (2e).

Sauf que Gottéron a eu la mauvaise idée dans la foulée de prendre une pénalité pour surnombre, qui l'a totalement coupé dans son élan. Même si, comme à son habitude, le box play fribourgeois a été excellent, Rapperswil a pu se ressaisir et repartir vers l'avant.

Dans ce premier tiers assez fermé, les Saint-Gallois ont pu frapper par deux fois. D'abord, ils peuvent remercier Loic Galley, prolongé et officialisé juste avant la rencontre. Sur une mauvaise relance, la mitaine du portier de Gottéron a été un peu trop faible et n'a finalement que freiner le lancer de Malte Strömwall, qui a percé le mur de pierres fribourgeois (7e). Puis, à 38 secondes de la première pause, Dominic Lammer a profité d'un puck qui trainait pour lancer dans la lucarne des Dragons.

Sursaut d'orgueil

De mal en pis, Fribourg n'a que peu existé au retour des vestiaires. Un but de Tyler Moy (25e) et un temps-mort de Roger Rönnberg plus tard, les Dragons faisaient bien pâle figure, surtout après leur très belle performance de mardi à Berne (1-5). Heureusement pour eux, il y a eu un sursaut d'orgueil par la suite. Si Julien Rod a manqué son 1 contre 1 face à Punnenovs (36e), Christoph Bertschy a pu réduire la marque en power-play, d'un missile dans la lucarne (39e).

Mené d'une longueur, Gottéron a évidemment poussé au début du troisième tiers. Mais malgré de belles opportunités, les hommes de Roger Rönnberg ne sont pas parvenus à tromper la défense et le gardien des Lakers. Ainsi et pour la première fois de la saison, Fribourg s'incline à la BCF Arena. Pas le temps de tergiverser pour les Dragons, qui se rendent à Davos samedi soir.