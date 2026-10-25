Kevin Fey et Ajoie ont un nouveau défi: être performants deux soirs de suite

Ajoie a franchi un vrai palier cette saison, mais peine encore à enchaîner les succès, comme l'a prouvé son week-end. Après la victoire de feu face à Genève (5-0), les Jurassiens ont manqué de détermination à Ambri vingt-quatre heures plus tard (0-3). Un vrai axe de progression, concret et mesurable.

Le petit monde de la National League l'a désormais bien compris: le «nouveau» HC Ajoie n'est plus une gentille victime, prête à se faire désosser sur toutes les patinoires de Suisse.

Les Jurassiens sont de plus en plus redoutés et se sont déjà offert quelques succès de prestige cette saison, mais ils ont encore un axe de progression bien réel: enchaîner les bonnes performances et marquer de gros points sur deux journées de championnat consécutives, ce qu'ils n'ont que rarement fait depuis le début de la saison. Pour caricaturer grossièrement, Ajoie perd toujours après une victoire. Et gagne toujours après une défaite.

Ce week-end a été un nouveau symbole de cet état de fait: après avoir dynamité Genève (5-0), les Vouivres sont allées s'incliner 3-0 sans vraiment combattre à Ambri. Joueur emblématique du HCA, Kevin Fey a accepté, pour Blick et dans les couloirs de béton de la Gottardo-Arena, d'analyser ce phénomène.

Kevin Fey, vingt-quatre heures à peine après la soirée de feu face à Genève, ce revers à Ambri...

Oui, c’est clair que nous n’avons pas été aussi compétitifs ce soir que la veille. Je pense que c’est avant tout une question de mentalité. L’adversaire était davantage prêt que nous à gagner les duels.

C’est étonnant, car la détermination et les duels sont habituellement des points forts du HC Ajoie. Vous avez senti dès le début que la soirée serait compliquée?

C'est toujours difficile de jouer à Ambri, notamment avec le déplacement. On connaît cette équipe, elle démarre toujours très fort chez elle. Je pense que nous avons quand même bien tenu dans le match. Ici, à Ambri, l’objectif est de bien négocier les cinq à dix premières minutes. Mais nous n’avons ensuite pas réussi à passer la deuxième vitesse, comme nous aurions dû le faire. Au final, cela n’a pas suffi.

Ambri, c'est particulier, bien sûr, avec ce long déplacement et ce chaudron bouillant qui attend les équipes visiteuses. Mais est-ce encore plus difficile de venir jouer ici après avoir disputé un match la veille?

Je pense que cela dépend beaucoup des joueurs. Hier, nous avons joué à domicile, donc nous sommes rentrés assez rapidement chez nous. Nous avons pu passer une bonne nuit de sommeil, sans avoir les jambes lourdes à cause des heures de bus pour rentrer. Mais par contre, on voyage le le lendemain du match et on joue tout de suite le soir, c'est vrai. Certains préfèrent jouer à l’extérieur après un match à domicile, d’autres préfèrent l’inverse. C’est très individuel. Mais pas d'excuses: je pense que nous étions suffisamment frais aujourd’hui. C’est surtout sur le plan mental qu’Ambri en voulait davantage que nous.

Le HC Ajoie a franchi plusieurs paliers par rapport à la saison dernière. Vos coéquipiers et vous êtes capables de réaliser des matches extraordinaires et de battre presque n’importe quel adversaire. Mais il reste une étape importante à franchir: marquer des points deux matches de suite de manière régulière. C'est le prochain palier?

C’est vrai, je n’avais même pas fait attention à cette statistique. Mais, évidemment, l’objectif est d’enchaîner les victoires. Après, réussir à ne pas perdre deux matches de suite, c’est aussi une bonne chose. Il faut peut-être que nous retrouvions un peu plus de stabilité mentale. Après un très bon match contre Genève, comme hier soir, nous devons apprendre à remettre les compteurs à zéro. C’est important, je vous rejoins.

La bonne nouvelle, c’est que vous aurez rapidement l’occasion de réagir, mardi à Kloten. Et comme vous ne perdez jamais deux fois de suite...

Oui, exactement. Mardi, nous serons prêts et nous devrions être un peu plus stables mentalement.

A quoi vous attendez-vous mardi après cette soirée compliquée à Ambri?

Il faudra être prêts pour une grosse bataille, notamment sur le plan mental. Nous devrons être prêts à aller au duel, en avoir davantage envie que nos adversaires. Je pense que ce sera la clé.

Une question plus personnelle concernant votre début de saison. Vous n’êtes officiellement plus le capitaine de cette équipe. Est-ce que cela change quelque chose à votre approche? Jesse Zgraggen m’a expliqué que vous restiez un joueur très important pour le groupe. Mais vous, comment le vivez-vous?

On m’a déjà posé la question et je réponds très tranquillement, pas de souci. J’ai connu plusieurs changements de ce type par le passé. Cela ne change rien à ma personne ni à mon comportement. C’était un honneur d’être capitaine du HC Ajoie. Maintenant, c’est comme ça. Je resterai le même et je continuerai à faire la même chose. J’apporterai toujours tout ce que je peux, comme je l’ai toujours fait. Cela ne change rien à ma personnalité.

Ajoie ne va donc pas perdre le Kevin Fey qui se donne à 100% et que les fans adorent?

Evidemment. Ceux qui me connaissent savent comment je suis. Je donne toujours tout pour le maillot que je porte. Le reste, c’est comme ça.

Les bons résultats obtenus ces derniers temps changent-ils aussi le regard des autres équipes sur vous? Y a-t-il davantage de respect lorsqu’elles viennent à Porrentruy?

Oui, bien sûr. Les équipes viennent désormais chez nous avec une approche un peu différente. Nous avons prouvé notre valeur et, grâce à nos performances, nous avons réussi à changer cette mentalité et ce regard sur nous. Avant, certaines équipes pouvaient venir en pensant qu’elles allaient gagner facilement, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. C’est clair que cela rend les matches plus intéressants. Maintenant, à nous de prouver que nous sommes capables de maintenir ce niveau dans la durée et avec une certaine continuité, soir après soir.