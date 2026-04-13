Futur retraité, Julien Sprunger va disputer une deuxième finale dans l'élite du hockey suisse. Le capitaine de Fribourg Gottéron est revenu sur ses émotions, quelques minutes après la victoire et la qualification face à Genève-Servette.

Matthias Davet Journaliste Blick

Julien Sprunger peut toujours croire à ses adieux parfaits. Fribourg s'est qualifié ce dimanche pour la finale de National League après avoir écarté Genève en demies (6-2, 4-1 dans la série). En face, pour tenter de briser son rêve, il y aura Davos. Là où tout a commencé pour le No 86 il y a plus de 23 ans. Là où il a pu soulever l'unique trophée de sa carrière, la Coupe Spengler en 2024.

Surtout, le futur retraité va jouer une deuxième fois pour le titre. Durant sa carrière et avant cette année, Gottéron n'avait disputé qu'une seule finale – perdue en 2013 face à Berne. «J'ai encore souvenir de ce dernier match, dans la capitale, qu'on a perdu, se remémore Julien Sprunger. Devoir regarder l'adversaire soulever la coupe, c'est toujours difficile.» Chose que l'attaquant de 40 ans ne veut pas revivre.

«C'était assez magique»



Mais avant de se projeter, il faut revenir sur cette soirée de dimanche, durant laquelle la BCF Arena a vibré comme jamais. Julien Sprunger était sur la glace pour la vivre. Ce qui n'était pas gagné d'avance – le capitaine étant sorti blessé lors de l'acte III et étant absent vendredi aux Vernets. «J'ai essayé de me reposer un maximum et je me suis senti bien, explique-t-il. Après, pour un match durant lequel tu peux te qualifier, tu as forcément l'énergie qui décuple. J'ai essayé de tout donner.» Tout, même un tir puissant à la 46e qui aurait pu faire mouche. Finalement, Julien Sprunger a préféré poursuivre son théorème et rester à l'égalité parfaite entre son nombre de buts et d'assists en carrière.

Ce qui ne l'a pas empêché de profiter à fond de ce moment quasi unique dans sa carrière. «Ça fait presque 25 saisons et ce n'est que la deuxième fois que ça m'arrive, souffle-t-il. J'ai essayé de m'imprégner de tous ces moments. Pendant trois minutes sur le banc, j'ai regardé les supporters debouts et c'était assez magique.» D'un seul homme, le plateau de Saint-Léonard a tapé dans ses mains à la gloire de son club de cœur.

Tendu face à Rapperswil, Fribourg s'est libéré contre Genève pour aller chercher sa qualification en finale. «On a réussi à faire la différence dans les moments clés et on a tous tiré à la même corde, appuie encore le capitaine. Mais on était clairement dans un autre état d'esprit.» Ce qui a sans doute fait la différence face aux Aigles. Même d'un point de vue personnel, Julien Sprunger a répété qu'il était beaucoup plus calme, plus concentré sur le jeu et moins dans les émotions.

Davos favori?

Désormais, le dernier défi de sa carrière s'appelle le HC Davos. Vainqueurs de la saison régulière, les Grisons partiront avec l'étiquette de favoris dans cette finale qui débute samedi. Une situation qui ne déplaît pas à Julien Sprunger. «On n'a rien à perdre, on va essayer de tout donner et je pense qu'on a les armes pour les bousculer», promet-il.

L'histoire de Julien Sprunger a débuté le 27 septembre 2002 à Davos. Elle s'achèvera, fin avril 2026, dans la station grisonne ou à la BCF Arena. Avec une Coupe au-dessus de sa tête… ou pas. «Se qualifier pour la finale, c'est presque la fin rêvée, mais aujourd'hui, je n'ai qu'une envie: aller au bout et gagner. Dans six mois, on rediscutera pour savoir si la saison était déjà réussie ce dimanche soir.»