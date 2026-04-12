Treize ans plus tard, Fribourg retrouve la finale!

Fribourg Gottéron retrouve la finale de National League pour la première fois depuis 2013! Les Dragons sont venus à bout de Genève ce dimanche à la BCF Arena (6-2) et vont jouer pour le titre.

Matthias Davet Journaliste Blick

«On est en finale, on est en finale!» La nuit risque bien d'être courte dans les rues fribourgeoises ce dimanche. Pour la première fois depuis 2013, Gottéron retrouve la finale de l'élite du hockey suisse.

Avant même le coup d'envoi, il y avait déjà une énorme surprise. Habitué à très peu bouger son alignement, Ville Peltonen a tenté le tout pour le tout en titularisant son deuxième gardien, Robert Mayer. Pas franchement bon cette saison, le portier avait suppléé à deux reprises Stéphane Charlin lors de ces play-off. Mais ce dimanche, il faisait sa grande première en tant que titulaire à la BCF Arena.

Une première qui a vite tourné au vinaigre. Pourtant, Genève-Servette avait réalisé un excellent début de rencontre. Dominants, les Aigles ont joué les premières minutes de cet acte V dans la zone fribourgeoise. Mais Fribourg a démontré depuis le début de cette demi-finale qu'il lui en fallait peu pour conclure. Un magnifique travail de forecheck de Nathan Marchon, un lancer de Lucas Wallmark et une «trouée» de Robert Mayer pour l'ouverture du score (8e). Le sport était cruel pour les Genevois.

Heureusement pour eux, ils ne se sont pas relâchés. Et de manière méritée, ils ont trouvé l'égalisation juste avant la première pause. Le tir à ras-terre de Simon Le Coultre a été parfaitement dévié par Marc-Antoine Pouliot (18e).

Le numéro de Jeremi Gerber

À nouveau, Genève a bien débuté le deuxième tiers. Mais, à nouveau, c'est Gottéron qui a inscrit le premier but dans cette période. Maximilian Streule a profité des largesses de la défense grenat pour s'ouvrir un chemin vers le but. Son tir puissant sous la barre transversale a surpris Robert Mayer qui aurait pu, là aussi, faire mieux (25e).

Le scénario était le même que lors de la première période puisque le GSHC a égalisé peu de temps après, en power-play cette fois. Le tir de Sakari Manninen a dans un premier temps été repoussé par son propre coéquipier, Jesse Puljujärvi. Mais Jimmy Vesey était le plus prompt au rebond et il a décalé Markus Granlund, qui n'avait plus qu'à mettre au fond (28e).

Puis, Jeremi Gerber a eu une belle illumination en trouvant une magnifique passe dans la course de Samuel Walser. Le No 23 s'est enfoncé dans les bases arrières genevoises et a retrouvé son coéquipier, seul dans le slot. Robert Mayer n'a pu que freiner le puck entre ses jambes. Là, difficile d'en vouloir au dernier rempart des Aigles, qui a été bien lâché par sa défense.

Une cinquième finale dans l'histoire

C'est donc avec cet avantage d'un but que Fribourg a abordé la dernière période. Et, pour une fois dans ces matches, les Dragons l'ont débutée avec sérieux. Julien Sprunger, de retour, était même proche d'inscrire le 4-2, mais son tir puissant a été repoussé par le gardien adverse (46e).

Après une belle passe de Vincent Praplan, Simas Ignatavicius a buté sur Reto Berra (50e). Puis, quelques instants plus tard, Jimmy Vesey a trouvé le poteau droit de la cage défendue par le gardien zurichois (52e). Dans la foulée, Lucas Wallmark profitait d'un puck bêtement perdu par les Aigles pour définitivement enfoncer le clou (53e). Dans la cage vide, Christoph Bertschy et Marcus Sörensen ont mis fin aux débats (56e et 60e, 6-2).

Avec cette quatrième victoire dans cette demie, Gottéron retrouve donc la finale. C'est la cinquième fois dans l'histoire que le club va jouer pour le titre. Pour l'instant, il n'y a eu que des échecs à ce stade. Dès samedi, les Fribourgeois vont affronter Davos, qui a écarté Zurich. Premier acte dans les Grisons.