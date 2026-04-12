Fribourg Gottéron s'est qualifié pour la cinquième finale de son histoire lors de l'acte V de sa série face à Genève. Une rencontre marquée, une nouvelle fois, par un excellent Jeremi Gerber.

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Jeremi Gerber (Fribourg, attaquant)

Nombre de buts en 115 matches avec Fribourg Gottéron: 3. Nombre de buts lors des deux rencontres permettant aux Dragons de se qualifier pour la finale: 2. Durant longtemps, «faire une Jeremi Gerber» n'était pas franchement une expression positive du côté de la BCF Arena, tant l'ancien junior du CP Berne a paru à la peine au moment de créer quelque chose en zone offensive.

Et puis le No 61 a trouvé la faille vendredi aux Vernets sur un centre parfait de Jamiro Reber. Rebelote ce dimanche avec Samuel Walser dans le rôle du passeur décisif pour le 3-2 en faveur des Dragons. Au début de cette action, c'est d'ailleurs Gerber qui a effectué une très belle ouverture pour son coéquipier soleurois. Si l'on ajoute à cela une belle débauche d'énergie, l'homme de l'ombre a pris toute la lumière.

Désormais, «faire une Jeremi Gerber» prend une tout autre signification sur les bords de la Sarine. Cela signifie marquer les buts qui envoient le club en finale. Et c'est probable que cette définition lui plaise davantage.

⭐⭐ Lucas Wallmark (Fribourg, attaquant)

Allume-feu en début de rencontre avec le 1-0 (lire plus bas), le Suédois de la BCF Arena a surtout inscrit le 4-2 de la libération à moins de dix minutes de la sirène finale. Il nous le disait plus tôt dans cette série: «Je me bats comme un fou pour aider l'équipe et je veux trop en faire». Ce dimanche, son travail a été récompensé avec ce doublé.

Mais si le No 32 a les lauriers, c'est aussi parce que la ligne qu'il forme avec Marcus Sörensen et Nathan Marchon a parfaitement carburé durant cette rencontre qui s'est avérée être décisive. Les trois hommes étaient dans tous les bons coups et auraient pu marquer davantage de buts que le doublé de Wallmark et la cage vide de Sörensen. Prometteur pour la suite de cette saison.

⭐ Maximilian Streule (Fribourg, défenseur)

Quel match à nouveau pour le défenseur No 77 des Dragons! Son impact physique est immense et son calme au moment de sortir la rondelle impressionne. Ce fut le cas en troisième période lorsque Fribourg Gottéron était sous pression dans sa zone alors que le score était toujours de 3-2. Comme un vétéran, Maximilian Streule a «posé le pied sur le ballon» pour le sortir le plus proprement du monde.

Déjà très bon lors des séries éliminatoires l'an dernier, le Zurichois de la BCF Arena a une nouvelle fois fait un immense pas vers l'avant. À mesure que son temps de jeu a augmenté, il a su prendre ses responsabilités en attaque. Ce n'est pas un hasard s'il a inscrit un nouveau but dans cette rencontre.

Flop: Robert Mayer (Genève, gardien)

Ville Peltonen a décidé de tenter un coup de poker pour ce cinquième match de la série. Le coach finlandais a décidé de titulariser Robert Mayer devant le filet en lieu et place de Stéphane Charlin, battu dans son duel à distance avec Reto Berra depuis l'entame de cette demi-finale.

En faisant ce choix fort, le technicien savait que cela pouvait se retourner contre lui. Et c'est ce qui est arrivé. Le gardien No 2 a directement engagé sa responsabilité sur le 1-0, n'a pas paru à son avantage sur le 2-1 et a paru suspect sur le 3-2 face à un Jeremi Gerber, il faut le dire, bien seul devant lui. Ville Peltonen a joué, mais la carte Robert Mayer n'était pas un atout maître.