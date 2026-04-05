«J'ai tout de suite su ce que j'allais faire pour marquer»

Il y a parfois des buts qui comptent double. Pour le score, et pour la tête. Christoph Bertschy n’avait pas trouvé le chemin des filets durant toute la série de quart de finale face à Rapperswil. Une disette relative, tant son apport dans le jeu restait précieux, mais qui attendait son déclic. Il est tombé au meilleur des moments.
Samedi soir, face à Genève-Servette, l’attaquant fribourgeois a inscrit le 2-1, le but qui a fait basculer l’acte I des demi-finales (victoire 3-1). Une action limpide, presque évidente dans son déroulé puisqu'il a chipé le puck aux Genevois en zone défensive et s'est élancé tout seul en direction de Stéphane Charlin.
«Je triche un petit peu»
«Je vois que la seule option est de revenir vers Roger Karrer. Je triche un petit peu… et la passe est un peu ratée. Il a de la peine à la contrôler, du coup je peux partir seul», raconte-t-il. Quelques mètres plus loin, bien avant d'affronter à Stéphane Charlin, tout est déjà décidé. «J’ai tout de suite su ce que j’allais faire. Je me décide le plus tôt possible pour pouvoir aller à fond après.»
Un choix pris presque à mi-glace. «Tu sais tout de suite si tu vas aller à gauche ou à droite… là j’avais un peu de temps, mais ça va tellement vite que tu ne peux plus changer après.» Encore fallait-il gérer le retour adverse. «Au début, j’ai cru que le joueur qui reveniat sur moi allait être plus rapide que moi. Mais j’ai vu que je le battais, donc j’ai pu préparer mon move.» La suite est clinique: un face-à-face maîtrisé et un puck au fond.
La «BBB» très efficace
Au-delà du but, c’est toute la première ligne fribourgeoise qui a donné le ton. Aligné avec Henrik Borgström et Attilio Biasca, Christoph Bertschy a évolué dans un trio aussi actif qu’intelligent, capable de faire mal en transition comme en zone offensive. «Notre ligne a bien fonctionné toute la saison. Si les autres marquent, ça me va aussi, tant qu’on joue juste», glisse-t-il, fidèle à son registre collectif.
Mais ce premier but personnel dans ces play-off ne peut pas faire de mal. Ni à Fribourg, qui lance parfaitement sa série.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42