DE
FR
Grâce à Christoph Bertschy, Gottéron l'emporte à la BCF Arena
3:35
Fribourg - Genève:Grâce à Christoph Bertschy, Gottéron l'emporte à la BCF Arena

Christoph Bertschy, buteur décisif
«J'ai tout de suite su ce que j'allais faire pour marquer»

Muet durant toute la série contre Rapperswil en quart de finale, Christoph Bertschy a débloqué son compteur dès l’acte I des demi-finales. Son but du 2-1, inscrit face à Genève (3-1), a fait basculer la rencontre.
Publié: 05.04.2026 à 13:17 heures
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Il y a parfois des buts qui comptent double. Pour le score, et pour la tête. Christoph Bertschy n’avait pas trouvé le chemin des filets durant toute la série de quart de finale face à Rapperswil. Une disette relative, tant son apport dans le jeu restait précieux, mais qui attendait son déclic. Il est tombé au meilleur des moments.

Plus sur le sujet
Christoph Bertschy a fait tout juste contre Stéphane Charlin
Avec vidéo
Les trois étoiles
Fribourg - Genève: Acte I
Christoph Bertschy a fait tout juste contre Stéphane Charlin
Fribourg Gottéron domine Genève lors de l'acte I
Avec vidéo
Les highlights
Christoph Bertschy décisif
Fribourg Gottéron domine Genève lors de l'acte I

Samedi soir, face à Genève-Servette, l’attaquant fribourgeois a inscrit le 2-1, le but qui a fait basculer l’acte I des demi-finales (victoire 3-1). Une action limpide, presque évidente dans son déroulé puisqu'il a chipé le puck aux Genevois en zone défensive et s'est élancé tout seul en direction de Stéphane Charlin.

«Je triche un petit peu»

«Je vois que la seule option est de revenir vers Roger Karrer. Je triche un petit peu… et la passe est un peu ratée. Il a de la peine à la contrôler, du coup je peux partir seul», raconte-t-il. Quelques mètres plus loin, bien avant d'affronter à Stéphane Charlin, tout est déjà décidé. «J’ai tout de suite su ce que j’allais faire. Je me décide le plus tôt possible pour pouvoir aller à fond après.»

Un choix pris presque à mi-glace. «Tu sais tout de suite si tu vas aller à gauche ou à droite… là j’avais un peu de temps, mais ça va tellement vite que tu ne peux plus changer après.» Encore fallait-il gérer le retour adverse. «Au début, j’ai cru que le joueur qui reveniat sur moi allait être plus rapide que moi. Mais j’ai vu que je le battais, donc j’ai pu préparer mon move.» La suite est clinique: un face-à-face maîtrisé et un puck au fond.

La «BBB» très efficace

Au-delà du but, c’est toute la première ligne fribourgeoise qui a donné le ton. Aligné avec Henrik Borgström et Attilio Biasca, Christoph Bertschy a évolué dans un trio aussi actif qu’intelligent, capable de faire mal en transition comme en zone offensive. «Notre ligne a bien fonctionné toute la saison. Si les autres marquent, ça me va aussi, tant qu’on joue juste», glisse-t-il, fidèle à son registre collectif.

Mais ce premier but personnel dans ces play-off ne peut pas faire de mal. Ni à Fribourg, qui lance parfaitement sa série.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
Fribourg Gottéron
Fribourg Gottéron
National League
National League
Genève Servette HC
Genève Servette HC
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Fribourg Gottéron
      Fribourg Gottéron
      National League
      National League
      Genève Servette HC
      Genève Servette HC