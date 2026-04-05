«J'ai tout de suite su ce que j'allais faire pour marquer»

Muet durant toute la série contre Rapperswil en quart de finale, Christoph Bertschy a débloqué son compteur dès l’acte I des demi-finales. Son but du 2-1, inscrit face à Genève (3-1), a fait basculer la rencontre.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il y a parfois des buts qui comptent double. Pour le score, et pour la tête. Christoph Bertschy n’avait pas trouvé le chemin des filets durant toute la série de quart de finale face à Rapperswil. Une disette relative, tant son apport dans le jeu restait précieux, mais qui attendait son déclic. Il est tombé au meilleur des moments.

Samedi soir, face à Genève-Servette, l’attaquant fribourgeois a inscrit le 2-1, le but qui a fait basculer l’acte I des demi-finales (victoire 3-1). Une action limpide, presque évidente dans son déroulé puisqu'il a chipé le puck aux Genevois en zone défensive et s'est élancé tout seul en direction de Stéphane Charlin.

«Je triche un petit peu»

«Je vois que la seule option est de revenir vers Roger Karrer. Je triche un petit peu… et la passe est un peu ratée. Il a de la peine à la contrôler, du coup je peux partir seul», raconte-t-il. Quelques mètres plus loin, bien avant d'affronter à Stéphane Charlin, tout est déjà décidé. «J’ai tout de suite su ce que j’allais faire. Je me décide le plus tôt possible pour pouvoir aller à fond après.»

Un choix pris presque à mi-glace. «Tu sais tout de suite si tu vas aller à gauche ou à droite… là j’avais un peu de temps, mais ça va tellement vite que tu ne peux plus changer après.» Encore fallait-il gérer le retour adverse. «Au début, j’ai cru que le joueur qui reveniat sur moi allait être plus rapide que moi. Mais j’ai vu que je le battais, donc j’ai pu préparer mon move.» La suite est clinique: un face-à-face maîtrisé et un puck au fond.

La «BBB» très efficace

Au-delà du but, c’est toute la première ligne fribourgeoise qui a donné le ton. Aligné avec Henrik Borgström et Attilio Biasca, Christoph Bertschy a évolué dans un trio aussi actif qu’intelligent, capable de faire mal en transition comme en zone offensive. «Notre ligne a bien fonctionné toute la saison. Si les autres marquent, ça me va aussi, tant qu’on joue juste», glisse-t-il, fidèle à son registre collectif.

Mais ce premier but personnel dans ces play-off ne peut pas faire de mal. Ni à Fribourg, qui lance parfaitement sa série.