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Grâce à Christoph Bertschy, Gottéron l'emporte à la BCF Arena
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Fribourg - Genève:Grâce à Christoph Bertschy, Gottéron l'emporte à la BCF Arena

Fribourg - Genève: Acte I
Christoph Bertschy a fait tout juste contre Stéphane Charlin

Fribourg a remporté le premier match de sa série de demi-finale face à Genève (3-1). Pour ce faire, les Dragons ont pu compter sur l'efficacité de Christoph Bertschy, auteur du but décisif.
Publié: 05.04.2026 à 00:06 heures
Christoph Bertschy a parfaitement trompé Stéphane Charlin.
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Grégory BeaudJournaliste Blick

⭐⭐⭐ Christoph Bertschy (Fribourg, attaquant)

Photo: keystone-sda.ch

En une soirée face à Genève-Servette, le No 22 des Dragons a déjà inscrit autant de points (2) que durant toute la série face à Rapperswil. Mieux: il a marqué un but de plus que face aux Saint-Gallois. Et pas n'importe quel but, puisque son 2-1 a permis à Fribourg Gottéron de prendre un avantage décisif dans cet acte I des demi-finales.

Plus généralement, Christoph Bertschy a disputé un très bon match sur sa ligne offensive avec Henrik Borgström et Attilio Biasca. Les trois hommes ont presque réussi à faire de l'ombre à la «Grannijärvi» genevoise. Ce qui n'est pas une mince affaire, vous en conviendrez. Ce n'est pas un hasard si l'opportuniste No 22 a su profiter de la bourde de Roger Karrer à la ligne bleue lors de la troisième période.

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⭐⭐ Reto Berra (Fribourg, gardien)

Photo: Claudio de Capitani

Le dernier rempart des Dragons n'est allé qu'une seule fois récupérer le puck au fond de sa cage. Il est difficile de lui en tenir rigueur. Sur un tir venant d'une aile, Reto Berra a effectué le premier arrêt. Le rebond n'a évidemment pas été relâché de manière idéale puisque Jesse Puljujärvi a pu bondir dessus et ouvrir la marque.

Toujours est-il que le portier zurichois des Dragons aurait probablement souhaité pouvoir compter sur un déménageur devant lui pour évacuer la rondelle. Après ce 0-1, Reto Berra n'a plus rien laissé passer. Il n'a certes pas été «canardé» par Genève-Servette, mais il a toutefois été particulièrement solide devant sa cage.

⭐ Sakari Manninen (Genève, attaquant)

Photo: keystone-sda.ch

La «Grannijärvi» n'a pas franchement été autant à la fête que lors de la fin de sa série contre le Lausanne HC. Après avoir fait le malheur des Vaudois, les trois joueurs finlandais ont vécu une soirée compliquée du côté de la BCF Arena. Mais on ne va pas se mentir: les Nordiques auraient pu marquer au moins un but lors de cette soirée sur les bords de la Sarine.

Et c'est Sakari Manninen qui a été le joueur le plus remuant de cette ligne tant au niveau du nombre de tirs cadrés que de l'impression visuelle. Le No 65 n'a toujours pas trouvé le chemin des filets lors de ces play-off. Mais cela ne semble qu'être une question de temps.

Flop: Roger Karrer (Genève, défenseur)

Photo: Estelle Vagne

Le défenseur de Genève-Servette a mal négocié un puck à la ligne bleue alors que son équipe exerçait une pression sur la défense de Fribourg Gottéron. Après deux périodes de supériorité numérique, les Aigles paraissaient avoir l'emprise sur la rencontre. Problème? Roger Karrer a laissé filer Christoph Bertschy tout seul en direction de la cage adverse.

Le No 22 de Fribourg Gottéron a inscrit le 2-1 de manière très propre (lire ci-dessus) et permis à son équipe de prendre un avantage décisif dans ce premier acte des demi-finales. Le sport est beau. Mais parfois cruel. Ce samedi soir, il est cruel pour Roger Karrer… et pour Genève-Servette, évidemment.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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