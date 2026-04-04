Fribourg Gottéron domine Genève lors de l'acte I

Les Dragons se sont imposés face à Genève-Servette lors de l'acte I des demi-finales de National League. Christoph Bertschy a inscrit le but décisif lors de la troisième période.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

Pour cette première rencontre des demi-finales, Fribourg Gottéron a dû procéder à un changement majeur dans son alignement. Blessé, Kyle Rau n'a pas été en mesure de tenir sa place en première ligne, forçant son coach, Roger Rönnberg, a effectué plusieurs rocades. Ainsi le Suédois Daniel Ljunggren, joueur de Thurgovie, a disputé son premier match des play-off à cette occasion.

Et le Scandinave a d'ailleurs été le premier joueur à se mettre en évidence. Il a forcé le gardien des Aigles, Stéphane Charlin, a un gros arrêt dès la sixième minute de jeu. Entre deux équipes qui ont disputé un acte VII en quart de finale, la rencontre a mis du temps à se mettre en route. Et Reto Berra n'a d'ailleurs eu qu'un minimum d'arrêts à effectuer durant les vingt premières minutes.

La «Grannijärvi», évidemment

Le portier des Dragons a par contre été contraint de s'avouer vaincu dès les premiers instants de la deuxième période. Sur un puck relâché à la suite d'un tir de Vili Saarijärvi, c'est l'inévitable Jesse Puljujärvi qui a ouvert la marque, seul face à la cage vide (22e, 0-1). À cet instant, les Aigles n'avaient pas forcément dominé, mais ils avaient au moins tenu en respect leurs adversaires.

À domicile, Fribourg Gottéron a eu le mérite de réagir rapidement. Sur un tir de la ligne bleue signé Christoph Bertschy, Attilio Biasca a été le plus prompt à se jeter sur le puck. Blessé durant une bonne partie des quarts de finale, le buteur de la BCF Arena marque ainsi pour la deuxième fois en deux matches (26e, 1-1). Avant la seconde pause, les Aigles sont passés tout proches d'un nouvel avantage par Sakari Manninen. Mais le tir sur réception du Finlandais a été parfaitement bloqué par Reto Berra (30e).

Power-play bien freiné

Dès l'entame de la troisième période, Genève-Servette a pu bénéficier de deux périodes de supériorité numérique. Les hommes de Ville Peltonen se sont heurtés à un Reto Berra très à son affaire. Le box play des Dragons, excellent durant les quarts de finale avec 91% de réussite, a fait le reste pour permettre à Fribourg Gottéron de ne pas laisser le GSHC reprendre l'avantage.

Globalement plus dangereux depuis le début de cette rencontre, Fribourg Gottéron ne s'est pas fait prier pour mener au score. Parfaitement lancé à la suite d'un puck cafouillé par Roger Karrer, Christoph Bertschy s'est présenté seul face à Stéphane Charlin. Le No 22 des Dragons a réalisé une merveille de feinte pour mettre dans le vent (49e, 2-1).

Grâce à ce but de son attaquant international, Fribourg Gottéron lance ainsi parfaitement sa demi-finale face aux Grenat. En fin de rencontre, Genève-Servette a évidemment poussé tant et plus pour revenir au score. Les Aigles se sont cassé les serres sur une défense fribourgeoise très à son affaire et sur un Reto Berra fidèle à lui-même. Nathan Marchon a assuré le succès des Dragons dans la cage vide (58e, 3-1). Lundi, le GSHC tentera de revenir à 1-1 dans cette série.