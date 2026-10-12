Immense coup dur pour Zoug en ce début de saison

Coup dur pour Zoug, qui devra se passer de Lukas Bengtsson pendant plusieurs mois. Le défenseur suédois s'est fracturé un péroné dimanche lors du match contre Kloten, a annoncé son club lundi.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

A la 55e minute, après un duel, Lukas Bengtsson a dû être évacué de la glace sur une civière et transporté à l’hôpital cantonal de Zoug. C’est là que la fracture a été diagnostiquée et qu’il a été opéré lundi. Selon les informations fournies par le club, la date de son retour dépendra de l’évolution de sa guérison.

Quant à l’attaquant Chris Egli, il est désormais certain qu’il ne sera pas apte à jouer avant la fin de la trêve internationale, soit mi-novembre au plus tôt. Fin septembre face aux Rapperswil-Jona Lakers, il s’était blessé à une main en bloquant un tir.