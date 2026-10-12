Immense coup dur pour Zoug en ce début de saison

Tim GuilleminResponsable du pôle Sport
A la 55e minute, après un duel, Lukas Bengtsson a dû être évacué de la glace sur une civière et transporté à l’hôpital cantonal de Zoug. C’est là que la fracture a été diagnostiquée et qu’il a été opéré lundi. Selon les informations fournies par le club, la date de son retour dépendra de l’évolution de sa guérison.
Quant à l’attaquant Chris Egli, il est désormais certain qu’il ne sera pas apte à jouer avant la fin de la trêve internationale, soit mi-novembre au plus tôt. Fin septembre face aux Rapperswil-Jona Lakers, il s’était blessé à une main en bloquant un tir.
National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Berne
9
1
14
10
EV Zoug
7
10
13
11
HC Davos
11
-4
13
12
Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Bienne
10
-4
10
14
EHC Kloten
11
-17
9
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation