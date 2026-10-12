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Un cador out plusieurs mois
Immense coup dur pour Zoug en ce début de saison

Coup dur pour Zoug, qui devra se passer de Lukas Bengtsson pendant plusieurs mois. Le défenseur suédois s'est fracturé un péroné dimanche lors du match contre Kloten, a annoncé son club lundi.
Publié: il y a 15 minutes
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Photo: keystone-sda.ch
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

A la 55e minute, après un duel, Lukas Bengtsson a dû être évacué de la glace sur une civière et transporté à l’hôpital cantonal de Zoug. C’est là que la fracture a été diagnostiquée et qu’il a été opéré lundi. Selon les informations fournies par le club, la date de son retour dépendra de l’évolution de sa guérison.

Quant à l’attaquant Chris Egli, il est désormais certain qu’il ne sera pas apte à jouer avant la fin de la trêve internationale, soit mi-novembre au plus tôt. Fin septembre face aux Rapperswil-Jona Lakers, il s’était blessé à une main en bloquant un tir.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Berne
SC Berne
9
1
14
10
EV Zoug
EV Zoug
7
10
13
11
HC Davos
HC Davos
11
-4
13
12
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Bienne
EHC Bienne
10
-4
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
11
-17
9
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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