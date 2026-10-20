Les ZSC Lions, invaincus jusqu'à ce soir, se sont inclinés sur leur patinoire face aux Davosiens (2-3). Du côté de la capitale, les Emmentalois repartent avec les trois points après leur victoire face à l'ours bernois (1-3).

Zurich tombe pour la première fois de la saison

Zurich tombe pour la première fois de la saison

ATS Agence télégraphique suisse

Zurich - Davos (2-3)

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Petit tremblement de terre à Zurich, où Davos a mis fin à la série de 12 victoires des Lions en début de saison, un record. Les Grisons, dans une forme moyenne ces derniers temps, se sont imposés 3-2.

Berne - Langnau (1-3)

3:58 Berne - Langnau: L'ours bernois dompté par les Tigers

Langnau a remporté le derby à Berne, qui restait pourtant sur quatre succès de rang (3-1). Les Emmentalois dépassent leurs adversaires du jour et occupent actuellement la quatrième place du classement.