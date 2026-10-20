Zurich tombe pour la première fois de la saison

ATS Agence télégraphique suisse
Zurich - Davos (2-3)
(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)
Petit tremblement de terre à Zurich, où Davos a mis fin à la série de 12 victoires des Lions en début de saison, un record. Les Grisons, dans une forme moyenne ces derniers temps, se sont imposés 3-2.
Berne - Langnau (1-3)
3:58
Berne - Langnau:L'ours bernois dompté par les Tigers
Langnau a remporté le derby à Berne, qui restait pourtant sur quatre succès de rang (3-1). Les Emmentalois dépassent leurs adversaires du jour et occupent actuellement la quatrième place du classement.
National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
13
24
33
2
HC Ambri-Piotta
13
3
24
3
Genève-Servette HC
14
0
24
4
SCL Tigers
14
5
22
5
HC Fribourg-Gottéron
13
13
21
6
Lausanne HC
15
0
21
7
SC Berne
12
2
20
8
HC Davos
14
-6
19
9
HC Ajoie
14
-4
19
10
HC Lugano
13
0
18
11
EV Zoug
8
11
16
12
EHC Bienne
13
-5
16
13
EHC Kloten
14
-24
12
14
Rapperswil-Jona Lakers
14
-19
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation