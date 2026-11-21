ATS Agence télégraphique suisse
Zurich - Lugano (4-1)
5:09
Zurich - Lugano:Zurich déroule en fin de match
Zurich poursuit sa razzia. Les Lions ont dominé Lugano 4-1. Simon Knak a marqué deux nouveaux buts pour porter son total à 15 goals jusqu'ici.
Ambri - Zoug (4-3)
2:56
Ambri - Zoug:Ambri s'impose au bout du suspense
Zoug a lui été battu 4-3 après prolongation par Ambri qui continue de surprendre. C'est Jesse Virtanen qui a mis fin aux débats à la 64e. Les Léventins sont troisièmes au classement.
Kloten - Davos (3-2)
4:20
Kloten - Davos:Kloten quitte la lanterne rouge en battant Davos
Dans le dernier match, Kloten a écarté Davos 3-2. Les aviateurs quittent provisoirement la place de lanterne rouge.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
22
42
55
2
SC Berne
22
11
42
3
EV Zoug
18
28
38
4
HC Ambri-Piotta
22
4
38
5
Genève-Servette HC
22
-13
35
6
SCL Tigers
22
14
35
7
HC Ajoie
23
-4
33
8
HC Fribourg-Gottéron
22
12
31
9
HC Lugano
23
-6
29
10
HC Davos
22
-11
27
11
Lausanne HC
22
-17
26
12
EHC Bienne
21
-11
24
13
EHC Kloten
23
-27
24
14
Rapperswil-Jona Lakers
22
-22
22
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation