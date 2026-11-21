Mené après le premier tiers, Le "Z" a réagi en imposant sa loi face aux Bianconeri (4-1). Au Tessin, Ambri est allé chercher la victoire face à Zoug en prolongation après avoir concédé l'égalisation à dix-neuf secondes de la fin (4-3).

ATS Agence télégraphique suisse

Zurich - Lugano (4-1)

5:09 Zurich - Lugano: Zurich déroule en fin de match

Zurich poursuit sa razzia. Les Lions ont dominé Lugano 4-1. Simon Knak a marqué deux nouveaux buts pour porter son total à 15 goals jusqu'ici.

Ambri - Zoug (4-3)

2:56 Ambri - Zoug: Ambri s'impose au bout du suspense

Zoug a lui été battu 4-3 après prolongation par Ambri qui continue de surprendre. C'est Jesse Virtanen qui a mis fin aux débats à la 64e. Les Léventins sont troisièmes au classement.

Kloten - Davos (3-2)

4:20 Kloten - Davos: Kloten quitte la lanterne rouge en battant Davos

Dans le dernier match, Kloten a écarté Davos 3-2. Les aviateurs quittent provisoirement la place de lanterne rouge.