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Les Aviateurs restent lanterne rouge de National League
Zoug repart de Kloten avec les trois points

Seul match au programme ce dimanche, Kloten et Zoug se sont livrés un joli duel. Grâce à leur quatrième victoire de la saison (1-3), les Zougois réalisent une belle opération et s'éloignent de la zone rouge.
Publié: il y a 13 minutes
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Zoug renoue avec la victoire dans la banlieue zurichoise.
Photo: Roger Albrecht/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Kloten - Zoug (1-3)

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Kloten s'est incliné 3-1 face à Zoug dimanche à domicile. Les Zurichois restent derniers de National League, avec seulement trois victoires en onze matches.

Les Zougois ont dû attendre longtemps avant de prendre la mesure de la lanterne rouge. Tobias Geisser a ouvert la marque à la 37e, mais les Aviateurs ont répliqué juste avant la fin du tiers médian par Petteri Puhakka (40e), qui a marqué son 8e but de la saison.

La troupe de Lauri Marjamaki, qui ne disputait que son 7e match de la saison, a fini par reprendre l'avantage grâce à Dominik Kubalik à la 52e, avant que Gregory Hoffman ne scelle le score à la 59e. A la faveur de ce résultat, les Zougois remontent à la 10e place à hauteur de Davos (13 points chacun), tandis que Kloten reste à la dernière place avec neuf unités, accusant un point de retard sur Bienne, 13e.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Berne
SC Berne
9
1
14
10
EV Zoug
EV Zoug
7
10
13
11
HC Davos
HC Davos
11
-4
13
12
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Bienne
EHC Bienne
10
-4
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
11
-17
9
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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