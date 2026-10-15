Un derby Fribourg - Genève en 8es de finale

Genève-Servette a conclu la courte saison régulière sur un succès en prolongation face aux Kölner Haie (4-3). Le retour de Jesse Puljujärvi dans l'effectif a fait le plus grand bien au GSHC. L'attaquant finlandais, suspendu lors des trois derniers matches de National League, a marqué les trois derniers buts de son équipe.
Jesse Puljujärvi a signé le but de la victoire après seulement 7'' de jeu en «overtime». Il avait déjà inscrit le 2-2 (40e, à 5 contre 3) et le 3-2 (55e). C'est Matthew Verboon qui avait débloqué le score (12e, 1-0).
Fribourg-Gottéron aurait évité ce derby de tous les dangers s'il avait battu Herning mercredi. Mais le champion de Suisse en titre s'est incliné aux tirs au but (4-3) mercredi au Danemark, où Thierry Schild a effectué ses débuts le maillot des Dragons.
Assuré - comme le GSHC - de disputer les 8es de finale avant cette soirée, Gottéron a manqué le coche à la fin du temps réglementaire et au début de la prolongation. En supériorité numérique après 58'58, les Dragons n'ont pas trouvé la faille. Kevin David O'Neil fut le seul joueur à transformer sa tentative durant le «shootout».
Troisième club suisse engagé dans cette compétition, Davos a également validé son ticket pour les 8es de finale. Les Grisons se sont qualifiés malgré leur défaite (2-0) subie à domicile face à Liberec. Ils terminent au 16e rang et devront donc défier Plzen, seule équipe avec le maximum de points (18) au compteur.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
Lausanne HC
12
-1
18
6
HC Ajoie
12
-6
16
7
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
8
HC Lugano
10
3
15
9
SC Berne
9
1
14
10
EV Zoug
7
10
13
11
HC Davos
11
-4
13
12
Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Bienne
10
-4
10
14
EHC Kloten
11
-17
9