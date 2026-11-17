En bref Les contrats de 16 joueurs de National League âgés de 35 ans ou plus arrivent à échéance à la fin de la saison, sans que leur avenir soit encore fixé

Plusieurs joueurs expérimentés voient leurs chances de prolongation compromises par des blessures, une faible production offensive ou un rôle réduit au sein de leur équipe

D'autres, comme Inti Pestoni, Yannick Weber, Kevin Fey ou Raphael Diaz, disposent encore d'arguments pour espérer prolonger leur contrat avec leur club

Marcel Allemann

Kevin Fey (35 ans, défenseur, Ajoie): Kevin Fey n'a plus la même vitesse qu'auparavant, mais il reste un élément important de la défense ajoulote. Il est toujours le quatrième défenseur de l'équipe en termes de temps de glace et fait partie des leaders du vestiaire. Deux arguments qui pourraient peser en faveur d'une prolongation de contrat.

Jeremy Wick (37 ans, attaquant, Ajoie): Jeremy Wick avait dû attendre le mois de juin pour obtenir son contrat actuel. Cette saison, sa production offensive a nettement diminué, avec un seul but et deux assists jusqu'ici. A 37 ans, ces statistiques ne plaident pas en sa faveur pour la suite de sa carrière.

Inti Pestoni (35 ans, attaquant, Ambri): Ecarté en début de saison, Inti Pestoni avait réussi à retrouver sa place dans l'équipe grâce à de bonnes performances. Mais l'attaquant s'est blessé au haut du corps dimanche face à Lausanne et devra subir une opération. Son retour n'est pas prévu avant la fin de la pause internationale de décembre. Alors qu'au moins trois attaquants importants doivent quitter Ambri-Piotta, cette blessure pourrait compliquer les chances du chouchou du public d'obtenir un nouveau contrat.

Sandro Zurkirchen (36 ans, gardien, Berne): Troisième gardien dans la hiérarchie à Berne, Sandro Zurkirchen ne semble plus avoir de perspectives d'avenir dans la capitale. En revanche, son prêt à Olten lui a permis de retrouver du temps de jeu et de convaincre, avec 92,7% d'arrêts. Le club soleurois pourrait donc représenter une option s'il souhaite poursuivre sa carrière.

Tristan Scherwey (35 ans, attaquant, Berne): Le CP Berne devra prendre une décision aussi délicate que symbolique concernant Tristan Scherwey. Véritable figure emblématique du club, l'attaquant n'a plus l'influence qu'il avait ces dernières années. Il a même été laissé en tribunes à plusieurs reprises cette saison, avant de retrouver une meilleure forme récemment. Tristan Scherwey ne souhaite pas prendre sa retraite. Reste à savoir si Berne lui proposera un nouveau contrat. Imaginer l'attaquant sous un autre maillot paraît en tout cas difficile.

Robin Grossmann (39 ans, défenseur, Bienne): Robin Grossmann traverse une période particulièrement compliquée. Victime d'une blessure à l'épaule, suivie d'une infection, le défenseur n'a pas encore disputé la moindre minute cette saison. Même s'il parvient à retrouver la compétition, son âge pourrait sérieusement compromettre la poursuite de sa carrière.

Jason Akeson (36 ans, attaquant, Servette): Jason Akeson ne fait plus vraiment partie des plans de Genève-Servette. Malgré les nombreuses absences dans l'effectif genevois, l'attaquant canado-suisse n'a que très peu été utilisé. Prêté à La Chaux-de-Fonds, il s'est en revanche montré particulièrement efficace offensivement. Jason Akeson s'est récemment entraîné à Lugano. S'il décide de poursuivre sa carrière, son avenir pourrait toutefois davantage se dessiner en Swiss League.

Leandro Profico (36 ans, défenseur, Kloten): Depuis la promotion de Coire en Swiss League, un retour de Leandro Profico dans son club formateur revient régulièrement dans les discussions. Le défenseur est toutefois resté fidèle à Kloten jusqu'ici. Son influence sur le jeu a néanmoins diminué. Son bilan de –12, le moins bon parmi les défenseurs de Kloten, ne joue pas non plus en sa faveur pour obtenir un nouveau contrat.

Dominik Schlumpf (35 ans, défenseur, Kloten): Arrivé à Kloten pour pallier l'absence de Nicholas Steiner, gravement blessé, Dominik Schlumpf a lui aussi été rattrapé par des problèmes physiques. Le défenseur n'a ainsi disputé que neuf rencontres cette saison. Dans ces conditions, difficile d'imaginer qu'il représente une solution d'avenir pour le club zurichois.

Robert Mayer (37 ans, gardien, Lugano): Le transfert de Robert Mayer à Lugano, en octobre, lui a permis de se relancer. Le gardien, sacré champion de Suisse avec Genève-Servette, a retrouvé une certaine stabilité dans ses performances, après une période plus compliquée à Genève. Reste à savoir si ce regain de forme suffira à convaincre Lugano de prolonger son contrat et à lui permettre de poursuivre sa carrière.

Samuel Erni (35 ans, défenseur, SCL Tigers): La saison de Samuel Erni n'a pas encore véritablement commencé. Touché au bas du corps, le défenseur n'a toujours pas pu disputer le moindre match. Une situation délicate à 35 ans, d'autant que les SCL Tigers obtiennent de bons résultats sans lui. Plusieurs jeunes défenseurs, comme Nik Lehmann, Tim Mathys et Simon Bär, poussent également pour obtenir davantage de responsabilités.

Fabian Maier (35 ans, défenseur, Rapperswil): Avec le gardien Melvin Nyffeler, Fabian Maier est le dernier joueur encore présent depuis la promotion de Rapperswil en 2018. Le défenseur incarne toujours l'esprit combatif du club, même s'il a perdu de sa vitesse au fil des années. Difficile d'imaginer les Lakers sans ce joueur qui ne ménage jamais ses efforts pour défendre les abords de son but. Pourtant, la fin de son aventure approche inévitablement. Reste à savoir si elle interviendra dès la saison prochaine.

Patrick Geering (36 ans, défenseur, ZSC Lions): L'avenir de Patrick Geering pourrait provoquer des discussions animées au sein des ZSC Lions. Le club zurichois doit rajeunir une défense vieillissante, et l'influence de son capitaine sur la glace a diminué. L'arrivée annoncée de Simon Seiler, en provenance de Fribourg-Gottéron, ne joue pas non plus en sa faveur. Mais Patrick Geering n'est pas un joueur comme les autres. Fidèle au club depuis toujours, il reste le cinquième défenseur le plus utilisé de l'équipe, avec notamment davantage de temps de glace que l'international suisse Christian Marti. Un statut qui pourrait peser dans la décision des dirigeants.

Yannick Weber (38 ans, défenseur, ZSC Lions): Malgré ses 38 ans, Yannick Weber continue de jouer à un excellent niveau. Son influence sur le jeu des ZSC Lions reste importante, tout comme sa solidité physique et son sang-froid, particulièrement précieux en play-off. L'ancien défenseur de NHL n'a par ailleurs rien perdu de son envie de jouer. Autant d'arguments qui plaident clairement en faveur d'une prolongation de contrat.

Chris Baltisberger (35 ans, attaquant, ZSC Lions): Chris Baltisberger continue de se montrer utile devant le but adverse, où il n'hésite jamais à gêner les défenseurs. Il a d'ailleurs déjà inscrit quatre buts cette saison. Son rôle au sein de l'effectif zurichois ne cesse toutefois de diminuer. Souvent utilisé comme treizième attaquant, voire laissé en tribunes, il pourrait bien disputer sa dernière saison sous le maillot des ZSC Lions.

Raphael Diaz (40 ans, défenseur, Zoug): A 40 ans, Raphael Diaz semble toujours aussi solide. L'ancien capitaine de l'équipe de Suisse continue de profiter pleinement de ce qui pourrait être la dernière étape de sa carrière. Son importance au sein de la défense zougoise reste considérable. Parmi les défenseurs suisses du club, seul Tobias Geisser bénéficie d'un temps de glace supérieur au sien. Mais même les plus grandes carrières finissent par s'arrêter. Raphael Diaz prendra-t-il sa retraite au printemps prochain?