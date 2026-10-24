Rapperswil brise la courte série de Kloten

Rapperswil met fin à la courte série de Kloten en s'imposant 2-1 dans le canton de Zurich. Dans l'Emmental, Langnau est renversé par Davos après avoir été mené en prolongation. Retrouvez tous les highlights

ATS Agence télégraphique suisse

Kloten - Rapperswil (1-2)

2:14 Kloten - Rapperswil: Rapperswil bat Kloten et passe devant au classement

Rapperswil a mis fin à la série de deux victoires de Kloten en s'imposant 2-1 grâce à deux réalisations dans les dix premières minutes du match.

Langnau - Davos (2-3)

4:41 Langnau - Davos: Langnau se fait surprendre dans les derniers instants

Davos est allé arracher un succès en prolongation à Langnau (3-2 ap). Menés 2-1 à deux minutes du terme de la rencontre, les Grisons sont parvenus à renverser la situation en égalisant dans les derniers instants avant de terminer le travail dans la prolongation.

Ambri - Ajoie (3-0)

2:13 Ambri - Ajoie: Ajoie s'incline 3-0 à Ambri

Au lendemain de sa belle victoire contre Genève-Servette (5-0), Ajoie est retombé sur terre en déplacement à Ambri. Le duel entre les deux équipes surprises de ce début de saison a tourné à l'avantage des Tessinois, qui se sont imposés 3-0.

Les Jurassiens, qui alignaient pour la première fois leur nouveau centre Logan Brown et Tim Wolf dans les buts, ont payé deux fins de tiers ratées. Ils ont encaissé l'ouverture du score de Miles Müller à 49 secondes de la première pause, puis ont vu le score passer à 3-0 en moins d'une minute en toute fin de deuxième période.

Bienne - Zoug (5-0)

4:24 Bienne - Zoug: Bienne inflige une correction à Zoug

Pas au mieux en ce début de saison, Bienne s'est offert une grosse victoire face à Zoug (5-0), deuxième meilleure équipe de la ligue en termes de points par match. Ce blanchissage va certainement faire du bien au gardien Harri Säteri, critiqué ces derniers temps après des prestations en demi-teinte.

L'entraîneur des Seelandais Christian Dubé avait décidé de brasser ses trios offensifs. Des changements qui ont porté leurs fruits, la ligne Dominic Zwerger, Lias Andersson (4 points) et Toni Rajala ayant été particulièrement décisive. Fabio Hofer s'est lui aussi montré convaincant en s'offrant un doublé.

Lausanne - Fribourg (2-0)

2:31 Lausanne - Fribourg: Lausanne remporte son derby face aux Dragons

Après deux défaites consécutives, le Lausanne HC a relevé la tête en remportant le derby contre Fribourg-Gottéron samedi à Malley. Les Vaudois ont dominé les Dragons 2-0, grâce notamment au premier but de Philipp Kurashev.

Le LHC, qui évoluait avec seulement trois étrangers en raison des blessures et avec Kevin Pache dans les buts, a obtenu un premier blanchissage cette saison. Les Lions ont fait la différence dans le deuxième tiers grâce à leur nouvelle recrue.

Après un premier tiers équilibré, Lausanne s'est créé les plus grosses occasions dans le tiers médian. Les Vaudois se sont toutefois longtemps heurtés à un très bon Ludovic Waeber.

Après deux premiers matches hors de ses bases sous le maillot des Lions, Philipp Kurashev a finalement débloqué la situation en faisant trembler les filets pour la première fois avec le LHC, marquant au passage son premier but en National League (38e).

Solides défensivement, les hommes de Geoff Ward ont bien tenu avant de tuer le match grâce à leur top scorer Jason Fuchs dans la cage vide (59e).

Fribourg, qui s'était imposé la veille, n'a plus remporté deux rencontres de suite depuis début octobre, soit 8 matches de championnat.