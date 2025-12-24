«Ce match contre le LHC était un piège que nous avons évité»

Mardi soir, Genève-Servette a terminé son année sur une bonne note. Dans les couloirs des Vernets, Ville Peltonen était reconnaissant d'avoir pu compter sur son équipe, mais également sur les fans du GSHC.

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Je commence à suffisamment connaître la Suisse, rigole Ville Peltonen. Je sais que le 23 décembre est toujours une date spéciale dans le calendrier. C'est jour de hockey ici.» Et le coach finlandais des Vernets ne s'y est pas trompé puisque son équipe s'est montrée à la hauteur de l'événement dans un derby face à Lausanne qui est forcément toujours chaud.

«C'était un match-piège, précise-t-il. Nous faisions face à une équipe qui disputait son quatrième match en cinq jours. Ils avaient plusieurs éléments clés absents.» Mais le GSHC a parfaitement évité ce piège involontairement tendu par les Vaudois. «Si je devais être pointilleux, je dirais que nous avons eu un ou l'autre moment de flottement, notamment en fin de deuxième période. Nous menions largement, mais cela aurait rapidement pu devenir plus tendu si les choses avaient tourné en notre défaveur.»

«Calendrier avec nous»

Mais au vu des circonstances, le technicien finlandais va se contenter de ces trois points remportés face au voisin lémanique: «Je suis surtout satisfait de la réaction montrée après deux matches franchement décevants.» À raison, il fait allusion aux prestations poussives, voire bâclées contre Langnau et Bienne le week-end dernier.

«Je suis conscient que le calendrier était de notre côté pour ce match», admet-il. Encore faut-il savoir en profiter, ce qu'ont été capables de faire les Aigles. «Cette rencontre avait tous les ingrédients nécessaires pour un bon match, poursuit-il. Intensité, dureté, émotions. Et les fans nous ont vraiment soutenus. Parfois, on pourrait oublier à quel point nous sommes chanceux de pouvoir jouer dans de telles conditions. C'est un privilège et je suis satisfait que l'équipe ait été à la hauteur de nos supporters.»

Après avoir traversé une période de turbulences, Ville Peltonen n'aurait-il pas voulu construire sur ce probant succès et essayer d'enchaîner? «Oui et non, rigole-t-il. Nous sortons d'une période chargée avec de nombreux matches et je suis content que les gars puissent profiter de quelques jours pour recharger leurs batteries avant le début 2026 qui s'annonce particulièrement chargé.»

Sprint du mois de janvier

Entre le 2 et le 31 janvier prochain, Genève-Servette jouera en effet 11 matches qui seront autant d'occasion d'accrocher une place dans le Top 6 pour des Grenat actuellement au cœur de cette bataille. «Plus que le résultat encore, je suis content que nous ayons enfin joué un match qui nous ressemble. C'est une bonne base de travail.»

Mais avant cela, il veut, lui aussi, profiter de quelques jours pour recharger les batteries. «Pas de Coupe Spengler pour moi malgré la présence de nombreux amis avec IFK Helsinki, rigole-t-il. Je vais tenter de passer un peu de temps avec ma famille avant de planifier le sprint final.» Nul doute que ce succès face au rival lausannois rend ce «family time» plus agréable encore.