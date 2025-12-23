Genève-Servette réagit face à un Lausanne très affaibli

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

En National League, les matches faciles, cela n'existe pas. Peu importe l'adversaire et les circonstances, une prestation sur un patin ne va jamais suffire à s'imposer. Genève-Servette a pris au sérieux cette équipe du Lausanne HC pour s'imposer sans trop trembler malgré quelques moments de flottement.

Sans chercher d'excuses aux Lausannois, il faut dire qu'ils ne se présentaient pas aux Vernets dans les meilleures conditions. Jugez plutôt: Alors que Genève était au repos lundi soir, les Lions affrontaient Berne. Ce mardi, ils disputaient leur quatrième match en cinq jours. Un programme démentiel dont on ne sort pas indemne. Pour se rendre au bout du Léman, le LHC voyageait sans Erik Brännström, son maître à jouer défensif, ni Antti Suomela, l'artilleur en chef.

Floran Douay aux vestiaires

Dans ce contexte, l'équipe de Ville Peltonen a sérieusement commencé son match. Tout d'abord par un but du défenseur Tim Berni, rarement autant à la fête qu'en cette veille de Noël (4e, 1-0). Une pénalité stupide d'Aurélien Marti a permis aux aigles de marquer le 2-0 par Marco Miranda. Le No 85, à la peine depuis le début de saison, semble revivre ces derniers temps.

La réduction du score lausannoise en contre par Jason Fuchs (15e, 2-1) n'a pas franchement inversé la tendance, car Floran Douay était renvoyé sous la douche en toute fin de période. Sa charge sur Jan Rutta a été jugée illicite par les arbitres et le Français à licence suisse a mis ses coéquipiers dans la panade en la circonstance. Et au milieu de tous ces buts, les acteurs se sont envoyés gnon sur gnon durant les 43 minutes (!) qu'a duré ce premier tiers. Une éternité pour une partie hachée qui, au final, a mis du temps à démarrer.

Match débridé

Alors que Lausanne devait encore tuer plus de deux minutes à 5 contre 4, Cedric Fiedler a été lui aussi pénalisé. Avec deux hommes de plus sur la glace, Jesse Pululjärvi a pu faire le break (3-1, 22e), avant que Jimmy Vesey n'exploite un rebond pour permettre à son équipe de prendre le large (24e, 4-1). Une minute plus tard, c'est Josh Jooris qui a planté le suivant sur un nouveau rebond accordé par un Connor Hughes dans un soir poussif (25e, 5-1). La suite? Un joyeux échange de cadeaux. Czarnik a mis deux buts (5-2 et 6-3) sans être franchement inquiété par une défense genevoise. Entre les deux réussites de l'Américain, Josh Jooris a inscrit le 6-2.

L'ultime période a été surtout du remplissage en attendant la fin de ce dernier match de l'année. Jesse Pululjärvi a inscrit le 7-3 dans la cage vide (60e). Genève-Servette a ainsi réagi après ses deux matches ratés tant contre Langnau que face à Bienne. Sans minimiser la prestation grenat, tout autre résultat qu'une victoire face à cette formation lausannoise décimée aurait été une contre-performance.

Genève à la lutte

Au classement, Genève passera les fêtes dans la course pour une place dans le Top 6. S'ils n'avaient pas connu cette série de cinq défaites en sept matches, les pensionnaires des Vernets auraient probablement pu avoir une marge de manœuvre autour de la première barre. Ce d'autant plus qu'ils recommenceront l'année avec la réception de Zurich, un adversaire direct dans la course pour la qualification directe en play-off.

Pour Lausanne, il était temps que 2025 se termine. Ce marathon de quatre matches en cinq jours se termine par deux défaites qui ne remettent rien en cause de l'excellent début de saison des Lions. Si Antti Suomela devrait être absent pour plusieurs semaines, Erik Brännström, lui, sera de retour pour la reprise le 2 janvier prochain. Une bonne nouvelle malgré cette défaite.