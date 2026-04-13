Patrik Nemeth: après la faute, le retour parfait

Suspendu après un geste sur Jonas Taibel lors du quart de finale contre Rapperswil, Patrik Nemeth a fait son retour pour l'acte V de la demie face à Genève. Le Suédois n'aurait pas pu imaginer un meilleur come-back, avec une qualification en finale.

Matthias Davet Journaliste Blick

Patrik Nemeth a dû trouver le temps long. Le 30 mars dernier, le Suédois de Fribourg a réalisé deux gestes inadmissibles coup sur coup sur le pauvre Jonas Taibel, attaquant de Rapperswil (et accessoirement futur joueur de Gottéron dès la saison prochaine). Logiquement, l'arrière a écopé d'une lourde peine: cinq matches de suspension. Un pour les quarts de finale et les quatre premiers des demies.

C'est donc ce dimanche que le No 12 a fait son retour sur la glace. Roger Rönnberg a préféré ôter Juuso Arola de l'alignement pour réintégrer Patrik Nemeth. Tout n'a pas été facile au début. «Après 10 jours de pause, il faut un shift et demi pour retrouver ses jambes», avoue-t-il.

Puis, le Dragon a déroulé. Il a tenté plusieurs fois sa chance en direction de la cage défendue par Robert Mayer et, surtout, il a été le joueur le plus utilisé par Roger Rönnberg lors de l'acte V de la demi-finale face à Genève (24'09). «Ça arrive», sourit-il encore transpirant. Surtout, c'est la preuve qu'il a totalement retrouvé la confiance de son entraîneur. Solide défensivement, il n'a cette fois pas dépassé les bornes.

Les compliments pour Genève

La belle performance de Patrik Nemeth, entre autres, a permis à Fribourg de se qualifier pour la cinquième fois de son histoire en finale des play-off. «Ça fait du bien, appuie-t-il. Genève a bien joué mais on a su batailler et bloquer des tirs importants. Je suis fier des gars, ils ont montré beaucoup de cœur.» Et ce durant toute la série face aux Aigles, même si le Scandinave n'était pas à leurs côtés pour les quatre premiers duels.

«Au début du match, on jouait un peu sur l'arrière, analyse le No 12 après l'acte V. On a laissé passer la tempête et, plus le match avançait, plus on jouait notre jeu.» Finalement, c'est un poteau de Jimmy Vesey et une récupération de Lucas Wallmark 30 secondes plus tard qui a enterré les espoirs des Genevois fait exploser la BCF Arena (53e).

«Ça va être sympa»

«C'était vraiment une manière fun de revenir au jeu, se réjouit Patrik Nemeth. On a un excellent groupe et tout le monde donne son maximum.» Il faudra à nouveau le faire, dès samedi face au HC Davos, en finale.

Après la rencontre, il y a eu de la joie parmi les joueurs. Mais elle est restée sobre, le job n'étant pas fini pour Gottéron. «On doit être fier de ce qu'on a accompli jusqu'à présent, tempère Patrik Nemeth. On a le droit d'être heureux ce soir mais il va falloir se reconcentrer et être prêt à jouer contre une très, très bonne équipe. Ça va être sympa!» Ce que se disent également les milliers de supporters de Fribourg.