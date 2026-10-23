Après un match compliqué, Langnau a bien cru pouvoir inquiéter le leader, mais le miracle n'a pas eu lieu. La soirée a également été longue pour les supporters tessinois, qui ont vu Ambri et Lugano s'incliner largement.

Pas de miracle pour Langnau, battu à Zurich

Pas de miracle pour Langnau, battu à Zurich

ATS Agence télégraphique suisse

Zurich - Langnau 3-2

5:25 Zurich - Langnau: Après un faux pas, Zurich retrouve la victoire

C'est bien Zurich qui mène toujours la danse avec 12 points d'avance sur les Léventins. Le "Z" a signé son 13e succès de la saison (une seule défaite), mais il s'est fait peur face à Langnau. Les Zurichois menaient 3-0 avant de voir les Tigers revenir à 3-2 à un peu plus de deux minutes de la sirène finale.

Rapperswil - Ambri 6-3

3:33 Rapperswil - Ambri: Les Lakers trop forts pour Ambri

Dans les autres matches de la soirée, Ambri a concédé une défaite après trois victoires de rang en s'inclinant 6-3 à Rapperswil.

Davos - Berne 1-4

5:09 Davos - Berne: Nouvel échec de Davos à domicile

Berne est allé battre Davos, finaliste des derniers play-off, aux Grisons (4-1). Les Ours réduisent l'écart sur Genève, alors que Davos voit sa place dans le Top 10 menacée.

Lugano - Kloten 2-5

2:36 Lugano - Kloten: Les Aviateurs prennent de bons points au Tessin

Lugano s'est incliné 5-2 à domicile devant Kloten. Les Tessinois manquent de régularité et pointent en 11e position, avec deux longeurs d'avance sur Bienne.