Pas de miracle pour Langnau, battu à Zurich

Zurich - Langnau 3-2
C'est bien Zurich qui mène toujours la danse avec 12 points d'avance sur les Léventins. Le "Z" a signé son 13e succès de la saison (une seule défaite), mais il s'est fait peur face à Langnau. Les Zurichois menaient 3-0 avant de voir les Tigers revenir à 3-2 à un peu plus de deux minutes de la sirène finale.
Rapperswil - Ambri 6-3
Dans les autres matches de la soirée, Ambri a concédé une défaite après trois victoires de rang en s'inclinant 6-3 à Rapperswil.
Davos - Berne 1-4
Berne est allé battre Davos, finaliste des derniers play-off, aux Grisons (4-1). Les Ours réduisent l'écart sur Genève, alors que Davos voit sa place dans le Top 10 menacée.
Lugano - Kloten 2-5
Lugano s'est incliné 5-2 à domicile devant Kloten. Les Tessinois manquent de régularité et pointent en 11e position, avec deux longeurs d'avance sur Bienne.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
14
0
24
3
HC Fribourg-Gottéron
14
16
24
4
Genève-Servette HC
15
-5
24
5
SC Berne
13
5
23
6
HC Ajoie
15
1
22
7
SCL Tigers
15
4
22
8
Lausanne HC
16
-3
21
9
EV Zoug
9
14
19
10
HC Davos
15
-9
19
11
HC Lugano
14
-3
18
12
EHC Bienne
14
-8
16
13
EHC Kloten
15
-21
15
14
Rapperswil-Jona Lakers
15
-16
14