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Double défaite tessinoise
Pas de miracle pour Langnau, battu à Zurich

Après un match compliqué, Langnau a bien cru pouvoir inquiéter le leader, mais le miracle n'a pas eu lieu. La soirée a également été longue pour les supporters tessinois, qui ont vu Ambri et Lugano s'incliner largement.
Publié: il y a 40 minutes
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Zurich retrouve la victoire et décroche ce soir son treizième succès en quatorze rencontres.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Zurich - Langnau 3-2

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5:25
Zurich - Langnau:Après un faux pas, Zurich retrouve la victoire

C'est bien Zurich qui mène toujours la danse avec 12 points d'avance sur les Léventins. Le "Z" a signé son 13e succès de la saison (une seule défaite), mais il s'est fait peur face à Langnau. Les Zurichois menaient 3-0 avant de voir les Tigers revenir à 3-2 à un peu plus de deux minutes de la sirène finale.

Rapperswil - Ambri 6-3

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3:33
Rapperswil - Ambri:Les Lakers trop forts pour Ambri

Dans les autres matches de la soirée, Ambri a concédé une défaite après trois victoires de rang en s'inclinant 6-3 à Rapperswil.

Davos - Berne 1-4

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Davos - Berne:Nouvel échec de Davos à domicile

Berne est allé battre Davos, finaliste des derniers play-off, aux Grisons (4-1). Les Ours réduisent l'écart sur Genève, alors que Davos voit sa place dans le Top 10 menacée.

Lugano - Kloten 2-5

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Lugano - Kloten:Les Aviateurs prennent de bons points au Tessin

Lugano s'est incliné 5-2 à domicile devant Kloten. Les Tessinois manquent de régularité et pointent en 11e position, avec deux longeurs d'avance sur Bienne.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
14
0
24
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
14
16
24
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
15
-5
24
5
SC Berne
SC Berne
13
5
23
6
HC Ajoie
HC Ajoie
15
1
22
7
SCL Tigers
SCL Tigers
15
4
22
8
Lausanne HC
Lausanne HC
16
-3
21
9
EV Zoug
EV Zoug
9
14
19
10
HC Davos
HC Davos
15
-9
19
11
HC Lugano
HC Lugano
14
-3
18
12
EHC Bienne
EHC Bienne
14
-8
16
13
EHC Kloten
EHC Kloten
15
-21
15
14
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
15
-16
14
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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